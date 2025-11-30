Fornals ejecuta el plan de Pellegrini en la pizarra

El Betis se llevó el derbi firmando una muy buena segunda parte. Ante las bajas, los verdiblancos tiraron de oficio e hicieron una muy buena lectura del partido dentro del planteamiento de Manuel Pellegrini.

Y es que los heliopolitanos se sintieron más cómodos a la contra que con la pelota, pues ésta les duraba muy poco. Eso sí, y dentro del plan, el equipo bético aprovechó los errores en la salida del balón del rival fruto de una buena presión, como en la acción del primer gol, y tras el 0-2, a la contra pudo hacer mucho más daño. Derbi que refuerza todavía más a Pellegrini.

Defensa

Apostó Pellegrini por un doble pivote con Marc Roca y Deossa y le dio la pelota al Sevilla. Los verdiblancos ya defendían con la presión alta y sufrían poco, tapando bien las bandas. Natan y Valentín Gómez tuvieron trabajo en la primera parte con Ejuke y algún intento de subida de Juanlu, pero el argentino y el brasileño se mostraron bastante fiables. Incluso, el ex del Nápoles se mantuvo fuerte en el juego aéreo. Así, los pocos intentos de llegada de los locales eran estériles, con algún tiro lejano, como el de Söw a la media hora, alto. Poco sufrimiento, por tanto, de los de Heliópolis en el primer acto.

A la vuelta de la caseta, el Sevilla salió con un punto de intensidad más, pero el Betis se fajó muy bien y así aguantó el tipo en todo momento. Y gracias a la buena labor de los centrales, especialmente de Natan, y a un Valentín Gómez que firmó una gran actuación. Incluso, tras el tiempo que estuvo el partido suspendido, y pese al rival con uno menos, la zaga bética siguió concentrada tanto en los tres minutos de tiempo reglamentario como en los seis de alargue. En definitiva, portería a cero en un derbi intenso, por momentos con poco fútbol, pero en el que los verdiblancos demostraron tener más calidad y acierto ante el gol.

Ataque

El Betis, en el primer acto, no tuvo la pelota. Le duraba muy poco. La presión alta provocaba el fallo del Sevilla en la salida y los verdiblancos a partir de ahí, con Deossa apoyando arriba y abajo, buscaban la portería de Vlachodimos. De hecho, en el primer tiempo, la mejor ocasión para marcar la tuvo el equipo bético, precisamente, en una contra que Abde culminó con un disparo que encontró una buena réplica del portero sevillista. El marroquí fue el más incisivo, mientras que el Cucho estaba muy vigilado por Azpilicueta y sin esa chispa en la disputa en los lances con el zaguero sevillista, y a Pablo García, sus excesivas ganas le hacían precipitarse. Salvo Abde, poca presencia bética en ataque en el primer periodo.

En la segunda parte emergió la figura de Pablo Fornals, que se sacó de la chistera un golazo para abrir el marcador con una gran acción. Y el Betis no le perdió la cara al partido ni se relajó y llegó el segundo con un gran zapatazo de Altimira. Incluso, los verdiblancos gozaron de más ocasiones para haber hecho más daño, pero no estuvieron acertados en los metros finales.

Virtudes

Intensidad y calidad para decantar la balanza.

Talón de Aquiles

Haber tenido algo más la pelota en ciertos momentos del encuentro.