Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Betis

Vlachodimos y Azpilicueta tratan de cerrar a Abde en su intento de remate.

El Sevilla jugó un derbi para olvidar, pero nada debe sorprender a una afición que ha visto de todo. La falta de calidad en la plantilla es preocupante y se puso de manifiesto en un encuentro que dejó al aire las enormes diferencias que hay entre un equipo y otro, ausencias aparte. Otra vez los errores individuales dieron al traste con las aspiraciones y con todo el plan de Almeyda. Batista Mendy con su pérdida por no estar metido en el partido, Carmona en una falta evitable con el jugador perfilado hacia afuera y pegado a la banda e Isaac con una autoexpulsión fruto de la impotencia arruinaron las opciones del Sevilla.

Vlachodimos Retrasó el 0-1 en esa mano con Abde tan marca de la casa. Pero luego no pudo hacer mucho en los goles. Se precipitó alguna vez con los pies e incluso cedió un córner increíble.

Juanlu Aparte de que no está tan cómodo en el lateral como por delante, estuvo muy despistado. La forma de defender al hombre lo descoloca todo y a menudo lo pagan los laterales. Le pasó en Cornellà en el gol del Espanyol.

Azpilicueta Un líder en el ocaso y rodeado de escasa calidad. Acabó como capitán.

Marcao Insiste en buscar siempre el cuerpo a cuerpo. Aparte de eso, debería acabar con sus actuaciones fuera del campo. Él no es el entrenador ni un asistente.

Carmona Todo el partido como conduciendo por Londres. Si había alguna opción acabó con ella con ese empujón sin medir a Pablo García con el rival encarado hacia afuera. Fue la falta del 0-2.

Batista Mendy Se durmió lamentablemente eante Fornals en el 0-1 y eso empaña todo lo bueno que pudo hacer antes. Si es que lo hizo.

Sow Ni mal ni bien, sino todo lo contrario. Aporta poco aunque al menos trata de cubrir campo.

Ejuke Se enreda él mismo y enreda a los demás.

Peque Un complemento. Bien rodeado puede crecer. Pero jamás para tirar del carro.

Alfon Su remate flojo a la escuadra tras el descanso fue el único entre los tres palos.

Akor Adams No es casualidad lo de los fueras de juego.

Kike Salas No podía esperar que Mendy se durmiera y no estaba por detrás...

Alexis Quizá debiere tener más presencia. Visto lo visto...

Agoumé ¿Era lo que pedía el partido?

Isaac Muy sobreexcitado.

Miguel Sierra No desentonó en sus primeros minutos en Primera.