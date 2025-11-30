Fornals, en el momento en el que le roba la pelota a Mendy en la acción del gol.

El Betis se llevó el partido gracias a su pegada en la segunda parte, con un golazo de Pablo Fornals y otro de Altimira para dejar encarrilado el choque.

El castellonense está haciendo una temporada extraordinaria y la jugada del gol en Nervión fue de una calidad extraordinaria, mientras que el catalán se reivindicó con un zurdazo tremendo en el 0-2.

Además de Fornals y Altimira, destacaron y con nota muy alta tanto Valentín Gómez como Natan, con un rendimiento muy alto a lo largo de todo el encuentro.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Sevilla:

Valles Fue fuera de juego, pero muy concentrado ante Akor Adams.

Ruibal Entiendo estos partidos. Serio en defensa.

Bartra Aguantó con tarjeta amarilla. Serio partido.

Natan Sobresaliente. Firme, férreo en la marca y muy buen en el juego aéreo.

V. Gómez Sobresaliente. Como si llevara jugando derbis toda la vida. Extraordinario por arriba y por abajo.

Marc Roca Correcto, aguantando por delante de la zaga. Muy gris con el pie.

Deossa Empezó con mucha energía, cortando muchos balones. Muy trabajador.

Pablo García Excesivas revoluciones.

Fornals Golazo para enmarcar. Qué temporadón está realizando. Además del gol, filtró pases que sus compañeros no aprovecharon para hacer algún tanto más. Un baluarte en este Betis, con un nivel alto en lo que va de campaña.

Abde Tuvo la más clara en la primera mitad y en la segunda fue un peligro, pero le faltó pegada.

Cucho Mucho trabajo, pero sin chispa y bien cubierto por Azpilicueta.

Altimira Enganchó un zapatazo imparable para el meta sevillista y ofreció mucho trabajo al centro del campo. Aprovechó su ocasión entrando por Deossa y se reivindicó.

Ángel Ortiz Muy firme el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Muy serio a nivel defensivo para evitar las entradas por ese costado por el ímpetu local pese a estar con diez el Sevilla.

Ricardo Mucha voluntad en los pocos minutos que estuvo sobre el campo.Chimy Ávila Metido en el partido pese a los pocos minutos jugados.

