Horario y dónde ver el CD Extremadura - Sevilla FC: debe ser un trámite

Pese al mazazo emocional que supuso para los jugadores del Sevilla Fútbol Club caer en el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié, no hay tiempo para lamentarse. Los blanquirrojos afrontan esta misma semana su segundo partido de la Copa del Rey, en el que se medirán al Club Deportivo Extremadura, equipo contra el que solamente han perdido en una ocasión: en la jornada seis del curso 1997/1998 cuando el combinado blaugrana aún se llamaba CF Extremadura.

El balance total es de ocho encuentros, seis de ellos anteriores a la refundación, con tres victorias del conjunto nervionense, dos empates y el ya mencionado encuentro de hace 28 años. A estos hay que sumar los amistosos que se disputaron en verano de 2018, que finalizó con 2-1 favorable a los hispalenses, y en 2019, partido en memoria de José Antonio Reyes que culminó con tablas en el electrónico.

Homenaje a Reyes en el Francisco de la Hera, estadio del Extremadura, último club donde militó. / Oto Marabel (Efe)

Horario del partido

El encuentro entre Sevilla Fútbol Club y CD Extremadura se disputará este jueves 4 de diciembre a partir de las 21:00 en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo. Simon Kjaer y Luuk de Jong, ambos a balón parado, fueron los goleadores del conjunto hispalense en su última visita al feudo extremeño, firmando el empate los locales en el último minuto del encuentro. Sin duda, la figura de José Antonio Reyes será un punto a tener en cuenta en esta eliminatoria, pues el utrerano cuenta hasta con una pintura homenaje en las afueras del coliseo blaugrana, donde seguramente muchos aficionados sevillistas le rindan homenaje en la previa del duelo.

Dónde ver el encuentro

Además de poder seguirse en el Francisco de la Hera y en la web de Diario de Sevilla, el choque será retransmitido a través de Movistar Plus+ y su canal M+ LaLiga 4. El Extremadura atraviesa su peor racha del curso, con dos derrotas consecutivas ante Almería B y La Unión, sumando a estas alturas de la temporada 22 puntos de 36 posibles, ocupando la quinta plaza del Grupo 4 de la Segunda Federación. Por su parte, el Sevilla también acumula dos tropiezos en LaLiga ante Real Betis y RCD Espanyol. Matías Almeyda tiene una prueba de fuego para darle minutos a los menos habituales y demostrar que puede sacar algo de una plantilla a la que las carencias siguen empujando al pozo como si de un agujero negro se tratase.

De Jong, autor del momentáneo 1-2, y Reguilón acosan a un jugador del Extremadura. / Oto Marabel / Efe

Jugadores como Orjan Nyland, Ramón Martínez, Joan Jordán o Manu Bueno apuntan a la titularidad en el once del Sevilla Fútbol Club, siendo un buen momento para que el técnico argentino trate de encontrar soluciones a un problema que continúa creciendo con el paso de las jornadas. A falta de tres partidos para que termine el año 2025, la necesidad imperiosa de mejorar la imagen mostrada en este último tramo de la temporada se ha convertido en el principal objetivo de un equipo que ha sido incapaz de demostrar la mejoría que venían a aportar tanto Almeyda como Antonio Cordón y los siete refuerzos que llegaron este verano.