El emotivo homenaje a José Antonio Reyes: "Un futbolista que llevó su magia a muchos campos"

La cantera del Sevilla Fútbol Club ha dejado a lo largo de su historia muchos jugadores cuya leyenda trasciende más allá de la elástica blanquirroja. En la época reciente, nombres como Sergio Ramos, Jesús Navas, Antonio Puerta o Carlos Marchena han hecho valer la herencia blanquirroja allá donde han ido, consagrándose campeones de títulos nacionales e internacionales a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, para la parroquia nervionense hay un futbolista que marcó una época. José Antonio Reyes, cuya marcha al Arsenal fue tan traumática como necesaria para una generación de sevillistas, se fue para salvar las arcas del club y regresó a la capital hispalense con el respeto del fútbol europeo para consagrarse tricampeón de la UEFA Europa League con el equipo de su vida.

Tanto antes como después de su segunda etapa en el cuadro de Nervión, el utrerano enamoró a distintas hinchadas a lo largo del globo, aunque su paso por el Arsenal y los distintos clubes del panorama español fue sin duda lo más reconocido. Al abandonar por segunda vez el Sevilla, Reyes jugó en el RCD Espanyol, Córdoba CF y tuvo un breve paso por China antes de firmar por el Extremadura, equipo en el que militaba cuando tuvo el fatídico accidente de tráfico que terminó con su vida. Algo más de seis años después de su fallecimiento, el cuadro azulgrana ha querido rendirle un homenaje al exfutbolista en el Estadio Francisco de la Hera, campo donde disputó sus últimos partidos como local.

El refundado CD Extremadura, nacido de las cenizas del extinto Extremadura en 2022, ha compartido en sus redes sociales una imagen del estadio de Almendralejo en la que se puede apreciar un mural dedicado a José Antonio Reyes y su paso por el club azulgrana. El club ha adjuntado un comunicado en el que aseguran estar emocionador por "anunciar que el mural en recuerdo de José Antonio Reyes ya está finalizado". Según la entidad extremeña, este es "un pequeño gesto para honrar su pasado por el Extremadura y el cariño que dejó en Almendralejo. Reyes, leyenda del Sevilla Fútbol Club y futbolista que llevó su magia a muchos campos, también defendió el azulgrana con humildad y compromiso. Hoy, este mural se convierte en un lugar para recordarlo con respeto y admiración".

Las respuestas en redes sociales de aficionados de toda España no se han hecho esperar. La hinchada sevillista no ha dudado en mostrar su cariño al CD Extremadura, aunque los simpatizantes de RCD Espanyol, Córdoba, Real Madrid o Atlético de Madrid también han querido formar parte en redes sociales de este homenaje a 'La Perla de Utrera', un jugador cuya huella resulta imborrable en los corazones de las gradas y los distintos equipos en los que ha militado.