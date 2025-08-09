Rubén Vargas: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Semana calamitosa en cuanto a lesiones en el Sevilla Fútbol Club. Primero fue Ramón Martínez, que se antojaba clave en el centro de la defensa tras las lesiones de Loïc Badé y Tanguy Nianzou; sumándose Stanis Idumbo Muzambo el pasado viernes. El belga, uno de los nombres más destacados en la pretemporada de los hispalenses, es duda para el inicio de liga frente al Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés. Sin duda, a Matías Almeyda no paran de surgirle contratiempos antes de que arranque la competición doméstica, pues a estos cuatro lesionados hay que sumar a Chidera Ejuke, Joan Jordán y a un Rubén Vargas que se perderá el último encuentro de la pretemporada.

El suizo aterrizó en la capitan andaluza el pasado mercado invernal de la mano de Víctor Orta. Su traspaso costó a los nervionenses cerca de tres millones de euros, cantidad pagada al Augsburgo por un jugador que venía a reforzar la zona ofensiva de un Sevilla necesitado de gol. Sin embargo, una lesión le impidió jugar el último mes y medio de temporada. Dos goles y una asistencia en doce encuentros eran su balance hasta el momento en el conjunto blanquirrojo, números que tratará de mejorar cuando se reincorpore junto a sus compañeros después de sobreponerse a las molestias que le impedirán estar contra el Toulouse.

Rubén Vargas intenta marcharse de su marcador partiendo desde la izquierda. / Sevilla FC

Rubén Vargas sufre una lesión miofascial leve en los isquiotibiales del muslo izquierdo, siendo duda su presencia para el choque inaugural de LaLiga en Bilbao. El parte del extremo sevillista es similar al de Stanis Idumbo Muzambo, que tampoco está descartado para él duelo frente al Athletic Club. Sin duda, ambas bajas son problemas de nivel para un Matías Almeyda que pierde de esta forma a dos de sus tres jugadores de segunda línea, quedándose Dodi Lukebakio como único de los tres titulares habituales vistos en la pretemporada del Sevilla Fútbol Club.

El técnico argentino deberá mover fichas para el duelo en Toulouse, y plantear posibles soluciones si ninguno de los jugadores llegan al duelo en el Nuevo San Mamés. La ingente cantidad de lesiones musculares que el conjunto blanquirrojo ha sufrido a lo largo del verano le han hecho tener que variar en distintas ocasiones el once inicial, aunque las soluciones se agotan mientras el mercado de fichajes se termina y la dirección deportiva parece incapaz de dar salida a ciertos futbolistas cuya venta, cesión o rescisión permitirían conformar una plantilla que permitiera a Matías Almeyda pasar de luchar por el descenso a asentarse en media tabla.