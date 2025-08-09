Quién es 'el Indio' Vega, el guardián de River Plate que conquistó a Almeyda y al que dirigirá en Sevilla

Esta semana, el Sevilla Fútbol Club anunciaba de una tacada tres incorporaciones para su cuerpo técnico. Mientras el atasco en la operación salida de la plantilla se resuelve, con Juanlu Sánchez, Loïc Badé, Dodi Lukebakio, Rafa Mir, Adnan Januzaj o Álvaro Ferllo como grandes protagonistas del verano, Matías Almeyda por lo menos podrá contar con sus hombres de confianza para los últimos coletazos de una pretemporada que culminará con el duelo de este domingo entre el cuadro blanquirrojo y el Toulouse FC en tierras francesas.

Los hispalenses comunicaban este pasado viernes a través de sus canales oficiales que "Daniel Vega, Agustín Zalazar y Fabio Álvarez se incorporan al cuerpo técnico de Matías Almeyda. Todos ellos ya compartieron aventura profesional con el preparador blanquirrojo en el AEK de Atenas", siendo esto noticia una de las más esperadas por el técnico argentino. Pese a que los nombres presentados por la entidad nervionense en el comunicado no resultaban conocidos por la parroquia sevillista, uno de ellos es para el entrenador del cuadro blanquirrojo casi tan importante como el ya afamado Guido Bonini.

'El Indio' Vega, guardameta del San José Earthquakes / MLS

Casi media vida

Daniel Vega, apodado cariñosamente 'el Indio' por sus rasgos faciales, vuelve a vivir una etapa junto a Almeyda. El cancerbero nacido en Cutral Co es canterano de Nueva Chicago, defendiendo la elástica del primer equipo verdinegro entre 2004 y 2007. Tras su buen hacer en el cuadro argentino firmó por River Plate en julio de ese mismo año, guardando la portería del Millonario hasta febrero de 2013, cuando fue relegado al filial franjirrojo. Durante su estancia en el equipo bonaerense coincidió con 'el Pelado', quien fue el encargado de realizar una de las tareas más arduas de la historia del deporte en su país natal: ascender en la 2011/2012 tras el famoso batacazo del 'Millo'.

Tres años en el Anorthosis de Chipre precedieron su llegada a la Major League Soccer de Estados Unidos. Tras pasar dos campañas y media en el Miami FC, los Tampa Bay Rowdies se hizo con sus servicios en agosto de 2018. Sin embargo, su periplo en Florida duró únicamente medio año. Matías Almeyda se puso a los mandos del San José Earthquakes de la MLS, e insistió para volver a tener al 'Indio' bajo los palos. Pese a que su etapa no fue fructífera en cuanto a títulos, la relación entre ambos se intensificó y, tres temporadas más tarde, Daniel Vega colgó los guantes y terminó por convertirse en miembro del cuerpo técnico de Almeyda.

Matías Almeyda dando charla a sus jugadores en el entrenamiento de hoy / JUAN CARLOS MUÑOZ

Tras su paso por el AEK de Atenas y conseguir los permisos necesarios, el técnico argentino ha reunido a sus hombres de confianza para un Sevilla Fútbol Club cuyo objetivo es dar un golpe encima de la mesa esta temporada. Siendo Europa una utopía, quedar al menos por encima de la décima plaza sería un logro para un equipo que lleva dos temporadas consecutivas peleando por evitar los puestos de descenso. Gran parte de lo que se espera este curso pasa por las manos de un Antonio Cordón al que le quedan tres semanas para darle al 'Pelado' una plantilla de garantías.