Estos son los cuatro jugadores que han estado en el Sevilla y el Toulouse: dos de ellos comparten plantilla

Este fin de semana se termina de forma oficiosa la pretemporada para el Sevilla Fútbol Club. Tras cinco semanas de preparación para el inicio liguero, los hispalenses afrontan su último duelo veraniego antes de que el balón eche a rodar en LaLiga. El duelo frente al Athletic Club en el Nuevo San Mamés marcará el inicio del curso para los de Matías Almeyda, a los que aún les queda un compromiso previo. El combinado blanquirrojo se verá las caras este domingo con el Toulouse FC, equipo con el que nunca se ha enfrentado, pero con el que comparte varios jugadores en común a lo largo de su historia reciente.

A simple vista, el nombre que relaciona a estos dos equipos es el de Gabriel Suazo. El chileno ha recalado este verano en la entidad nervionense procedente del cuadro francés, donde incluso llegó a lucir el brazalete de capitán en las dos temporadas y media que defendió la elástica morada. Su incorporación es la única que ha realizado Antonio Cordón en un mercado de fichajes que parece no ocurrir en la dirección deportiva sevillista. El lateral y Alfon González son las únicas incorporaciones del combinado hispalense en esta ventana de traspasos, marcada una vez más por la acuciante crisis económica que sufren los blanquirrojos.

Lukébakio celebra el 1-0. / Juan Carlos Vázquez

Dodi Lukebakio, sin duda una de las figuras más destacadas del Sevilla Fútbol Club la pasada campaña, es otro de los que también militó en el Toulouse. El belga únciamente disputó seis encuentros con el combinado francés en la temporada 2016/2017, cedido en aquel momento por el RSC Anderlecht, cuando apenas tenía 20 años. Mucho han cambiado las cosas para el talentoso extremo, que ha dejado de ser un nombre prácticamente desconocido en el panorama europeo para consagrarse como uno de los futbolistas más determinantes en la entidad nervionense.

Dos históricos

Entre Suazo y Lukebakio, un mítico jugador del Sevilla Fútbol Club se unió a esta lista. Corría el año 2018 cuando Stephane Mbia firmó por el Toulouse tras finalizar su primera aventura en China. El centrocampista, recordado por su carisma y su gol en Mestalla que valió a los nervionenses el pase a su tercera final de la UEFA Europa League, militó en el cuadro blanquirrojo entre 2013 y 2015, proclamándose campeón del mencionado trofeo en dos ocasiones. Después de media temporada en Francia regresó a Asia, donde estuvo dos años y medio antes de volver a España para jugar en el Fuenlabrada.

Ben Yedder, nuevo jugador del Sevilla

Sin embargo, el primer jugador en defender las camisetas de Sevilla Fútbol Club y Toulouse fue un delantero que pasó del combinado galo al hispalense en el verano de 2016. Wissam Ben Yedder, ariete franco-tunecino cuya huella es imborrable en Nervión, inauguró la vía directa entre ambos clubes aquella temporada. Tras 68 goles y 18 asistencias en 160 partidos como futbolista del cuadro francés, el goleador se enfundó la elástica blanquirroja en 131 ocasiones, firmando 66 tantos y regalando 20 pases de gol. Pese a no ganar ningún título con el conjunto nervionense, la hinchada sevillista lo recuerda con cariño debido a su buen hacer y, especialmente, sus goles en Old Trafford que llevaron por primera vez a la entidad hispalense a los cuartos de final de la UEFA Champions League.