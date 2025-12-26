La lluvia regresa este fin de semana a Sevilla, mientras el frío se instala hasta Año Nuevo: se esperan mínimas de 3ºC

La depresión en altura instalada sobre la península durante los últimos días continuará dejando un tiempo más frío de lo habitual en Sevilla para el último fin de semana del año. Este viernes 26 de diciembre predominarán los cielos con intervalos nubosos, sin descartar nieblas que irán remitiendo con el paso de las horas. En cuanto a las temperaturas, las máximas no pasarán de los 15ºC en Sevilla o de los 13ºC en Morón de la Frontera. El viento será flojo variable.

A partir del sábado 27, regresa la inestabilidad a Sevilla debido al acercamiento de un sistema de bajas presiones que dejará cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas y tormentas ocasionales durante la segunda mitad del día. En paralelo, las temperaturas continuarán en descenso con heladas débiles en las sierras. Las mínimas se quedarán en los 4ºC en Sevilla y Osuna, 3ºC en Écija o 2ºC en Guadalcanal; las máximas se moverán entre los 14ºC y 16ºC. Soplarán poniente flojo a moderado.

El domingo 28 estará marcado de nuevo por los cielos nubosos con precipitaciones, que podrán ser moderadas o localmente fuertes y acompañadas de tormentas ocasionales durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta los 7ºC en Sevilla y Osuna o los 6ºC en Carmona, con heladas débiles en las sierras; las máximas, con pocos cambios. Se espera levante flojo a moderado.

Nochevieja con tregua en las precipitaciones y máxima de 13ºC

Los pronósticos avanzan el regreso de la estabilidad a partir de la próxima semana, que será más fría de lo normal para la época del año y con precipitaciones escasas. A partir del lunes 29 se impondrá el anticiclón, que dejará cielos con intervalos nubosos y temperaturas mínimas que volverán a descender hasta el entorno de los 3ºC a 5ºC. El martes 30 se espera nubosidad en aumento y no se descartan precipitaciones en áreas del cuadrante suroeste.

Con elevada incertidumbre, Aemet prevé que las altas presiones vayan perdiendo terreno desde el miércoles 31, "permitiendo el paso de perturbaciones atlánticas que dejarán probables precipitaciones en el tercio sur peninsular". Esta Nochevieja, las temperaturas continuarán en descenso, con máximas de 13ºC en Sevilla, 12ºC en Morón de la Frontera u 11ºC en Écija.

De cara al jueves 1, Año Nuevo, persisten los intervalos nubosos, mientras las temperaturas repuntarán hasta valores de 16ºC a 17ºC.

Un enero más frío y lluvioso de lo habitual en Sevilla

En cuanto a próximas fechas, la predicción especial de Aemet avanza que la semana del 5 al 11 de enero volvería a ser más fría de lo habitual. En cuanto a las lluvias, podría tratarse de un periodo lluvioso en el extremo sur peninsular, lo que podría comprometer las Cabalgatas de los Reyes Magos.

Durante la semana del 12 al 18 de enero, las temperaturas podrían acercarse a los valores normales, aunque continuarían por debajo. De nuevo, podría tratarse de una semana más lluviosa de lo habitual en el sur peninsular.