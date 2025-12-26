Fin de semana de frío en Andalucía con mínimas de hasta -5ºC y lluvias en estas zonas

Después de un tiempo relativamente estable durante la Navidad, la situación vuelve a cambiar. El viernes 26 de diciembre llega acompañado de una depresión en altura que, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), afectará a Andalucía al menos hasta concluir el último fin de semana del año. Asimismo, el organismo mantiene activos varios avisos amarillos en el litoral de Málaga y Granada por el riesgo costero previsto para este sábado.

De momento, los cielos se presentan con intervalos nubosos, además de brumas y nieblas matinales. A lo largo de la jornada, se esperan precipitaciones débiles y ocasionales, sin mucha importancia; mientras que las temperaturas se mantendrán estables en la mayor parte del territorio. No obstante, habrá heladas, que irán de débiles a moderadas, en las sierras del interior oriental.

¿Qué tiempo hará en Andalucía este sábado?

El sábado 27 de diciembre, en cambio, muestra un panorama más inestable. De acuerdo con los modelos meteorológicos, se producirán precipitaciones moderadas, aunque "localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho y el litoral occidental de Málaga". La lluvia se irá generalizando conforme avancen las horas y, en la mayoría de los puntos afectados, existe también el riesgo de tormenta.

Según la Aemet, la capital malagueña cuenta con un 100% de probabilidades de lluvia para entonces, igual que Marbella, Ronda, Antequera; y, en el caso de Cádiz, Algeciras, Barbate, Alcalá de los Gazules o la propia ciudad de Cádiz. Mientras tanto, será poco probable que llueva en áreas del interior oriental, como Huéscar (45%) o Cazorla (45%), en Granada y Jaén, respectivamente.

Por su parte, las temperaturas descienden en la mitad oriental, con mínimas de 0ºC en la capital granadina o -5ºC en Trevélez, donde también se esperan máximas de solo 4ºC. En cambio, aumentan en el tercio occidental, oscilando entre los 4ºC y los 14ºC en Sevilla y Huelva.

Domingo 28 de diciembre en Andalucía

Las precipitaciones se irán desplazando hacia el extremo este de Andalucía y, el domingo 28 de diciembre serán especialmente importantes a lo largo de la franja del litoral mediterráneo. De nuevo, los municipios de Algeciras (Cádiz) y Málaga contarán con una elevada probabilidad (100%), a la que se sumarán otros puntos como Motril (Granada), El Ejido (Almería) o la capital almeriense. También zonas del interior, como Gérgal o Albox, en Almería, esperan lluvias.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que las mínimas vayan en ascenso a lo largo de la jornada, aún con heladas débiles en las sierras orientales. Sea como sea, las previsiones apuntan a una recta final del año más fría de lo que cabría esperar en todo el territorio. "La semana a caballo entre 2025 y 2026 será, probablemente, más fría de lo normal en la mayor parte de España", informa la Aemet en redes sociales. Asimismo, a nivel peninsular, las lluvias serán "generalmente escasas, salvo en puntos del litoral mediterráneo y los archipiélagos". Por ello, conviene extremar las precauciones y mantenerse informado sobre la actualidad meteorológica.