Navidad y Nochevieja llenan las casas rurales de la provincia de Sevilla

Despedir el año y dar la bienvenida al nuevo rodeado de naturaleza va ganando cada vez más adeptos. Las casas rurales de la provincia de Sevilla superan el 80% de ocupación para Nochevieja y alcanza el 62% para Nochebuena y Navidad, según muestran las estadísticas de Ruralidays.com, una plataforma de turismo rural en España.

En primer lugar, para las citas más próximas, del 24 y 25 de diciembre, las viviendas de este tipo en Sevilla estarán al 63%. El ranking lo lidera Málaga (al 75%) y Granada (70%). Y le siguen Córdoba (68); Cádiz (66%); Jaén (58%); Huelva (52%) y Almería (47%). En general, Andalucía tendrá una ocupación media del 72%.

"En Navidad, el tipo de cliente principal son sobre todo familias a las que les gusta reunirse fuera de su hogar", explica el cofundador de Ruralidays, Félix Zea. Por tanto, no es extraño que los grupos sean más numerosos que en otras épocas del año: "Las casas con 10 plazas o más tienen una ocupación del 95% para estos días", asegura Félix Zea. En cambio, los alojamientos de 2 a 6 personas tienen una ocupación menor en estas fechas

El momento cumbre de las celebraciones navideñas en las casas rurales, y una de las fechas con mayor ocupación de todo el año, será la Nochevieja y Año Nuevo. Para los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero, la ocupación en alojamientos de este tipo en Sevilla será del 82%, entre las más altas de Andalucía. Levemente por encima estarán Granada (superior al 85%), que será la provincia andaluza que tendrá una mayor demanda, según las estadísticas de Ruralidays. Así como Córdoba y Málaga, empatadas al 84%. Le siguen Cádiz (79%); Almería (70%); Huelva (64%) y Jaén (58%). La media de Andalucía alcanzará el 83%.

"En fin de año se mezclan dos tipos de clientes: un perfil un poco más joven y que desea pasar la Nochevieja con sus amigos; y, por otro lado, las familias con niños", añade el cofundador de Ruralidays. De ahí que las casas con una capacidad para 10 personas o más tengan ya una ocupación cercana al lleno (del 97%).

Tanto para Nochebuena y Navidad como para Nochevieja y Año Nuevo, la tipología de vivienda más deseada es la misma: "Los clientes buscan casas que tengan grandes salones con chimenea. Y en la cocina, el horno y el lavavajillas para poder cocinar y recoger con comodidad. Y también valoran muchísimo que haya una zona de juegos para niños y adultos, con futbolín, mesa de billar, ping pong, etc.".

Precio medio

Ante la elevada demanda, el precio medio de las reservas en los días de Navidad se ha situado este año en los 31,90 euros por persona y noche, lo que supone un 7,6% más que el año pasado. La ocupación media es de 9 personas y la estancia tipo roza las tres noches.

En el caso de Fin de Año, el precio para esos días asciende a 33,5 euros por noche, lo que se traduce en un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. La ocupación media ronda las 8 personas por reserva, con una estancia de 2,7 noches.

Ruralidays.com es la plataforma líder en España de alquiler de viviendas rurales, con más de 2.800 alojamientos disponibles en su cartera.