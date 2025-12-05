Las casas rurales de la provincia se acercan al 90% de ocupación en este puente de diciembre

La práctica de deportes en plena naturaleza atrae a miles de visitantes hasta la vía verde de la Sierra Norte de Sevilla.

Según un sondeo realizado por Prodetur y que se refiere de forma exclusiva a los pueblos de la provincia, sin la capital, las casas rurales, haciendas y cortijos del territorio se encuentran al 88,14 % de reservas del total de sus plazas desde este viernes, 5 de diciembre y hasta el lunes, día 8, coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada.

El nivel medio de reservas en el conjunto de alojamientos reglados (hoteles, apartamentos, casas rurales y complejos de acampamentos turísticos) se sitúa en un 77,49 %.

Por tipo de alojamiento, tras las casas rurales destacan los hoteles de tres estrellas, con un 83,11 % de ocupación de las plazas disponibles, seguidos por los hoteles de cuatro estrellas, con el 78,63 %. Los apartamentos tienen un nivel de reservas similar a estos últimos, con el 78,05 %.

Según los datos del INE en su Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT), el conjunto de alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, casas rurales y campings) de la provincia de Sevilla, sin la capital, ha registrado, en el periodo acumulado hasta octubre de este año 2025, un total de 527.482 pernoctaciones, lo que, en términos interanuales, supone un aumento del 50,23 %. Estas pernoctas fueron generadas por los 143.061 viajeros alojados en este tipo de establecimientos, un 6 % más que en el mismo periodo del pasado año.

Destaca en este periodo acumulado enero-octubre el incremento en el número de viajeros no residentes en España, que aumentan en un 34 % en y en un 40,30 % sus pernoctaciones.