Horario y dónde ver el Toulouse FC - Sevilla FC: el último baile

Se acaba el verano, y con él la pretemporada del Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses se preparan para un curso en el que Matías Almeyda tratará de alejar a los suyos de los puestos de descenso que tanto han preocupado al sevillismo en los últimos años. Tras casi un mes de incertidumbre en lo que al mercado se refiere y con una cantidad ingente de lesionados desde que el técnico argentino se hiciera cargo de la plantilla blanquirroja, este fin de semana tendrá lugar el último encuentro preparatorio para el conjunto nervionense antes de que comience LaLiga. El combinado hispalense se verá las caras con el Toulouse FC en un verano donde, además de este choque, ambos clubes han acordado el traspaso de Gabriel Suazo a la entidad andaluza, siendo esta la única incorporación de Antonio Cordón en este mercado de fichajes.

Vargas y Suazo, un dúo que funciona en la izquierda. / SFC

Horario del encuentro

El partido se disputará el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 19:00 en el Estadio Municipal de Toulouse. Será la primera vez en la historia que estos dos equipos se enfrenten, aunque el Sevilla se ha medido a ocho equipos del país vecino. Sin ir más lejos, el último fue el Olympique de Marsella el pasado fin de semana. Los de Matías Almeyda sacaron un valioso empate de la Costa Azul ante el segundo clasificado de la Ligue One, en el que se presuponía el encuentro más complicado de toda la pretemporada.

Dónde ver el partido

Además de en el Estadio Municipal de Toulouse, el choque podrá seguirse por Sevilla FC +. La plataforma creada por la entidad nervionense este mismo verano, que cuenta con contenido exclusivo para suscriptores como distintos partidos históricos del Sevilla Fútbol Club. Pese a que se anunció que los encuentros de la pretemporada entrarían dentro del pack premium, al que todos los socios tienen acceso únicamente con renovar o darse de alta, finalmente todos se han podido seguir de manera gratuita en la OTT sevillista, excepto el encuentro frente al Birmingham City que fue retransmitido por el canal de YouTube del combinado hispalense.

Las imágenes del Sevilla FC Al-Qadsiah FC / Juan Carlos Vázquez Osuna

Rematar la faena

Pese a que el sevillismo sigue impacientándose con la inactividad de Antonio Cordón, en el seno del Sevilla Fútbol Club transmiten tranquilidad de cara al final de mercado de fichajes. La salida de Juanlu Sánchez se antoja el punto clave para que el extremeño comience a formar la plantilla que Matías Almeyda espera ilusione a su afición. Mientras tanto, sin salidas y con las llegadas de Alfon y Suazo, el técnico argentino tratará de finalizar la pretemporada con buen sabor de boca para llegar con fuerza al estreno liguero.