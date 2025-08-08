Stanis Idumbo: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Segunda lesión de la semana para un Sevilla Fútbol Club que no se plantará en Toulouse con seis bajas, además de los descartes. Ramón Martínez se sumó el pasado miércoles a la lista de ausencias conformada por Loïc Badé, Tanguy Nianzou, Chidera Ejuke y Joan Jordán, aunque la cosa no parece haber quedado ahí y Matías Almeyda deberá retocar su tridente ofensivo para el choque de este domingo. Stanis Idumbo Muzambo ha sido el último en caer y su presencia en el último encuentro de la pretemporada está totalmente descartada debido a las molestias que le han impedido ejercitarse con el grupo en la sesión de este viernes.

El belga, uno de los futbolistas con más minutos este verano, sufre una lesión miofascial leve en aductores del muslo izquierdo, quedando pendiente de evolución. Según hemos podido saber en Diario de Sevilla, el extremo será baja para el partido en Francia, y su presencia en el debut liguero frente al Athletic Club es duda. Al contrario que con Ramón Martínez, en la entidad hispalense hay relativa tranquilidad sobre la presencia de Idumbo en el Nuevo San Mamés.

Idumbo y Agoumé celebran con Lukébakio el gol de éste al Rayo Vallecano. / Zipi Aragón / Efe

Confirmación y confianza

Tras su debut el pasado curso de la mano de Xavi García Pimienta, Stanis Idumbo Muzambo parecía estar haciéndose un hueco en el primer equipo. Su llegada en enero de 2024 despertó cierta ilusión en la parroquia blanquirroja, que veía en el joven extremo una promesa por explotar tanto en el filial como en el Sevilla Fútbol Club. En su primera temporada en Nervión, el belga disputó once partidos a las órdenes de Jesús Galván, anotando dos goles, siendo convocados además en seis ocasiones tanto por Diego Alonso como por Quique Sánchez Flores, aunque sin llegar a debutar en Primera.

El cambio en el banquillo sevillista le permitió dar el salto con "los mayores", disputando su primer encuentro en la derrota de los nervionenses frente al Girona por 0-2. La lesión de Chidera Ejuke contra el Fútbol Club Barcelona supuso una nueva oportunidad para Idumbo, que incluso llegó a anotar un gol frente al combinado blaugrana. Dos partidos después cayó lesionado, quedándose fuera de juego un mes. Al contrario que con Pimienta, Joaquín Caparrós le hizo la cruz al belga, que no jugó ni un solo minuto con el utrerano al frente del equipo.

Idumbo abraza a Lukébakio tras su gol ante el Espanyol en Cornellà. / instagram

Esta lesión ha cortado la progresión de Idumbo cuando mejor estaba. Sus buenos números y grandes actuaciones en pretemporada le habían hecho ganarse el favor de Matías Almeyda, dándole la titularidad en el costado izquierdo. De hecho, sin su gol frente al Al-Qadsiag, el Sevilla no se hubiera proclamado campeón del Trofeo Antonio Puerta. Ahora, al argentino solamente le queda esperar que estas molestias no lo tengan demasiado tiempo alejado de los terrenos de juego, pues la constancia se antoja un punto clave esta temporada en el cuadro nervionense.