Nueva sesión de entrenamiento del Sevilla con tres caras nuevas y un nuevo lesionado

El Sevilla Fútbol Club ha sumado este viernes una nueva baja a su lista para el duelo contra el Toulouse. Stanis Idumbo, uno de los nombres propios de la pretemporada en clave blanquirroja, ha caído lesionado y es duda para el inicio liguero frente al Athletic Club en el Nuevo San Mamés. Lo que se presuponía iba a ser un final de semana tranquilo para los hispalenses, centrados en el último encuentro de la pretemporada en tierras galas, se ha tornado en un nuevo quebradero de cabeza para Matías Almeyda, que pierde de esta forma a uno de los presumibles titulares.

Con su ausencia, el belga se suma a las cinco bajas por lesión que acumula el cuadro nervionense: Loïc Badé, Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Ramón Martínez y Chidera Ejuke. De estos seis futbolistas, cuatro podrían haber partido de inicio tanto en Francia como en el País Vasco, por lo que el técnico argentino deberá mover fichas y tirar de los algunos jugadores menos habituales. Una semana más, como lleva ocurriendo durante todo el verano, Juanlu Sánchez es duda debido a su posible salida. Las pretensiones de Antonio Cordón no casan con el Nápoles, y los italianos parecen estar cansándose del tira y afloja del director deportivo sevillista en esta operación.

Suazo e Idumbo presionan a un rival. / Juan Carlos Vázquez

Los únicos fichajes

De momento, las únicas llegadas que ha anunciado el Sevilla Fútbol Club son la de tres miembros del cuerpo técnico de Matías Almeyda. Daniel Vega, Agustín Zalazar y Fabio Álvarez acompañarán al argentino en su nueva aventura como técnico blanquirrojo al igual que hicieran en su periplo por Grecia. De esta forma, se suman al grupo conformado por Javi Martínez, asistente técnico, Guido Bonini y Juanjo del Ojo como preparadores físicos y Arturo González como entrenador de porteros.

A nueve días de su debut en LaLiga, el cuadro hispalense únicamente ha acometido cuatro movimientos en el mercado de fichajes: las salidas de Albert Sambi Lokonga y Saúl Ñíguez tras sus respectivas cesiones y las incorporaciones de Alfon González y Gabriel Suazo. El nerviosismo se está adueñando de una afición que estos últimos años ha sufrido de forma indecible junto a un equipo que terminó salvándose en la temporada 2024/2025 por un punto. A Antonio Cordón le quedan tres semanas para demostrar que la preocupación de la parroquia nervionense es equívoca y que este curso no será como los anteriores.