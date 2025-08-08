Alineación probable del Sevilla FC ante el Toulouse: con el once que se pueda

Con una plantilla casi idéntica a la que se enfrentó al Sunderland en el segundo amistoso de la pretemporada, cabe recordar que en el primero ante el Birmingham City no habían regresado los internacionales, el Sevilla Fútbol Club tratará de derrotar al Toulouse FC. Los de Matías Almeyda, que ya calienta motores para su estreno liguero, vivirán este domingo el último duelo del verano antes de verse las caras con el Athletic Club en el Nuevo San Mamés. El argentino no podrá contar con los lesionados Loïc Badé, Tanguy Nianzou, Ramón Martínez, Joan Jordán y Chidera Ejuke, a cuyas bajas se sumarán presumiblemente los habituales no convocados: Rafa Mir, Adnan Januzaj y Álvaro Ferllo. Juanlu Sánchez, cuya salida del combinado hispalense parece no llegará nunca, es la mayor duda en una convocatoria marcada por la ausencia de caras nuevas.

Gabriel Suazo en su debut con el Sevilla en el que asistió a Rubén Vargas en el gol del empate / SFC

Cogido con pinzas

Orjan Nyland se ha asentado como el portero titular de un equipo que necesita su mejor versión si no quiere encajar tantos goles como la pasada campaña. El noruego, que ha demostrado ser capaz de lo mejor y lo peor, aún no ha sido capaz de dejar la portería a cero en lo que va de pretemporada, reto que seguro tratará de batir ante el combinado francés. José Ángel Carmona, centro de las críticas por parte de la hinchada blanquirroja debido a sus constantes errores este verano, se postula como el lateral derecho titular al ser el único jugador puro en esa posición.

En el eje de la zaga, Kike Salas se presenta como la única pieza inamovible. Sin Badé, Nianzou ni Ramón Martínez, la duda es quién será la pareja de baile del central de Morón de la Frontera. Marcao acaba de recuperarse de su lesión, aunque el papel de Nemanja Gudelj en el Trofeo Antonio Puerta invita a pensar que el brasileño podría partir de inicio frente al Toulouse. El que sí jugará seguro es un Gabriel Suazo que, curiosamente, regresa a la que ha sido su casa. El chileno, única incorporación de Antonio Cordón y de lo más destacado en este nuevo Sevilla Fútbol Club, le ha robado el puesto a un Adrià Pedrosa que cada vez cuenta con menos minutos en los planes de Almeyda.

Agoumé y Sow, ante Januzaj. / Antonio Pizarro

En proceso

Lucien Agoumé y Djibril Sow son, de momento, el centro del campo titular de un equipo que deberá ver reforzada esta posición de aquí a final de mercado si no quiere sustos. Teniendo en cuenta además que ambos jugadores podrían salir en esta ventana de traspasos, la dirección deportiva sabe que el rendimiento en esta pretemporada es clave para que tengan un buen cartel. Rubén Vargas, Dodi Lukebakio y Stanis Idumbo deberían conformar el tridente de segunda línea. Los jugadores han sido vitales en la creación de peligro, especialmente el suizo desde la banda derecha.

Uno de los pocos puestos que parecen asegurados es el de Akor Adams como referencia ofensiva. El nigeriano, que llegó el pasado invierno a la capital hispalense y cuyo rendimiento ha estado condicionado por sendas lesiones que lo han tenido fuera de los terrenos de juego, parece ser muy del gusto de un Matías Almeyda que ha optado por el espigado ariete como su delantero titular. Isaac Romero, que podría salir del Sevilla Fútbol Club si cuaja la oferta del Zenit de San Petesburgo, ha pasado a un segundo plano en los planes del técnico argentino.

Sow le agradece a Lukébakio el pase previo a su golazo en presencia de Akor Adams. / Imagen SFC

Alineación probable

Nyland; Carmona, Kike Salas, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow; Vargas, Lukebakio, Idumbo; Akor Adams.