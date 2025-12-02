Almeyda prepara el Extremadura-Sevilla con ocho ausencias y dos promesas de la cantera

El Sevilla Fútbol Club ha entrenado este martes, primero de diciembre, bajo una leve llovizna que ha acompañado a los jugadores del cuadro hispalense en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Matías Almeyda no ha podido contar con los lesionados conocidos: Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas; a los que se han sumado cuatro ausencias más en una sesión marcada por las bajas y la presencia de dos canteranos que podrían debutar con el primer equipo blanquirrojo este jueves ante el Extremadura.

Nico Guillén y Pablo Rivera han sido los elegidos por el técnico bonaerense para formar parte del penúltimo entrenamiento antes del compromiso copero que tendrá el Sevilla esta semana. Dos de las grandes promesas de la Carretera de Utrera, que solamente han contado con minutos en el primer equipo durante la pretemporada, tienen ahora la oportunidad de hacerlo en competición oficial. Las múltiples bajas invitan a pensar que Almeyda podría tirar de las categorías inferiores para el partido de Copa del Rey que se disputará el jueves en Almendralejo, además de contar con los menos habituales en un encuentro que podría significar el redebut de Joan Jordán con la elástica blanquirroja.

Nico Guillén celebra el tanto que le dio el triunfo a los de Luci Martín. / Sevilla FC

Sin Azpilicueta, Marcao, Sow ni Ejuke

La baja de Marcao en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club era algo esperado. El brasileño tuvo que ser sustituido en el descanso del derbi frente al Real Betis Balompié, pero el club hispalense aún no ha informado del alcance de la lesión sufrida. César Azpilicueta, Djibril Sow y Chidera Ejuke han sido las ausencias más notables de la sesión, aunque desde la entidad nervionense transmiten tranquilidad y aseguran que se debe a trabajo específico de recuperación tras el esfuerzo del pasado domingo. Sin embargo, el historial de lesiones en lo que llevamos de curso no invita al optimismo en una afición que ya se ha cansado de todo lo que rodea a su club.

Matías Almeyda sabe a lo que se enfrenta tras una nueva racha negativa de dos derrotas en LaLiga. Salir airosos del campo del Extremadura sería, además de lógico, un clavo ardiendo al que agarrarse para confiar en que hay algo rescatable de una plantilla a la que parece habérsele acabado el crédito. El técnico bonaerense es conocedor de la importancia que tiene para el Sevilla el próximo mercado de invierno, en el que Antonio Cordón y su equipo de trabajo tienen la complicada tarea de mejorar lo visto recientemente con un margen económico bastante limitado y el tiempo corriendo en su contra.