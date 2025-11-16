Estas son todas las lesiones de Tanguy Nianzou desde que llegó al Sevilla

Si hay algo que marcó el devenir del Sevilla Fútbol Club fue la reestructuración de aquel rombo que formaban Yassine Bono, Jules Koundé, Diego Carlos y Fernando Reges. La columna vertebral de Julen Lopetegui terminó desmantelada en aras de un beneficio económico que tampoco duró mucho. Para la reconstrucción de la zona defensiva, la dirección deportiva que encabezaba Monchi optó por dos nombres como Tanguy Nianzou y Marcao que no han terminado rindiendo como se esperaba. El brasileño parece haber encontrado este curso su sitio gracias a un Matías Almeyda que le ha dado la confianza y los galones en el eje de la zaga. Sin embargo, el francés parece un caso perdido y suma una nueva lesión a una lista que no para de crecer.

El Sevilla anunciaba esta misma semana que el Nianzou sufría una "lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho" que lo tendrá fuera de los terrenos de juego durante unas cinco o seis semanas. Esta será la tercera baja del galo en lo que va de curso, repitiéndose las dolencias que le impidieron disputar cuatro partidos entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre, y sumándose a las que pasó en el recto anterior en agosto, cuando estuvo ausente 40 días, entre ellos el debut liguero ante el Athletic de Bilbao.

Nianzou, hace sólo 23 días, cuando aún se ejercitaba con un readaptador al margen del grupo. / Antonio Pizarro

Del isquiotibial al bíceps femoral

La primera lesión de Tanguy Nianzou cuando llegó al Sevilla Fútbol Club fue en el cuádriceps derecho en octubre de 2022. 16 días de baja hicieron que el francés se perdiese cuatro partidos con la elástica blanquirroja, algo que sumado a las molestias musculares en abril de 2023 dejó al central fuera de juego durante prácticamente un mes, siendo ocho los encuentros en los que José Luis Mendilibar no pudo contar con él. Su mala racha no había hecho más que empezar, y en agosto de ese mismo año fue el isquiotibial izquierdo el que lo privó de comenzar la temporada junto al resto de sus compañeros. Desde el 5 de agosto hasta el 6 de octubre, siendo baja en 12 choques, el ex del Bayern de Múnich regresó durante dos meses antes de que fuera el isquiotibial de la otra pierna el que le amargase el final de año.

Apenas dos semanas duró Nianzou antes de volver a lesionarse, en este caso repitiendo del isquiotibial izquierdo. Tras esos 27 días de baja, aguantó ocho meses sin sufrir ningún tipo de dolencia hasta que comenzó un auténtico calvario en octubre de 2024. El recto anterior de su pierna derecha se convirtió en el peor enemigo del futbolista del Sevilla. Teniendo en cuenta además que, mientras se recuperaba, decidió operarse debido ya que el tratamiento no estaba funcionando como esperaba, son 225 días y 27 partidos los que el galo se ha perdido antes de ponerse a las órdenes de Matías Almeyda. La llegada del argentino no cambió las cosas y deja un balance, hasta la fecha, de once lesiones, 69 encuentros ausente y 53 disputados para un futbolista que no ha demostrado ser la promesa por la que se apostó en su momento.