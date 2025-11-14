Nianzou sufre su tercera lesión esta temporada y no volverá a jugar hasta 2026

Sólo dos semanas después de su reaparición ante el Atlético de Madrid, partido en el que lo primero que hizo fue cometer un penalti que acabó arruinando las opciones del equipo en el Metropolitano, Tanguy Nianzou ha sufrido una nueva lesión muscular, la tercera en la presente temporada, y no podrá volver a jugar al menos hasta el nuevo año, en 2026.

El Sevilla ha informado de que el francés vuelve a la enfermería al sufrir "una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho", que aunque en el parte no especifica tiempo de baja, no estará disponible al menos hasta dentro de un mes y medio. Esta lesión supone una recaída de la que ya sufrió en el partido ante el Villarreal, cuando Nianzou, que había salido desde el banquillo, dejó a su equipo con diez al perder un balón y realizar un esprint hacia atrás para evitar el gol y debido a que Matías Almeyda ya había agotado todos los cambios. Además, es la tercera lesión muscular que sufre el futbolista este temporada, ya que en verano, nada más comenzar la pretemporada, sufrió una lesión miotendinosa también en el muslo que le impidió comenzar la Liga, ya que, acortando incluso los plazos, necesitó algo más de dos meses para su recuperación.

El historial de lesiones musculares de Nianzou desde que llegó al Sevilla es aterrador. E incluso tuvo que pasar por el quirófano en enero de 2025 para restaurarse el recto anterior del muslo derecho, donde sufrió una lesión miotendinosa. El jugador, que se había lesionado en octubre, intentó primero un tratamiento conservador que no funcionó, por lo que tuvo que ponerse en las manos del doctor Jordi Puigdellivol, especialista en cirugía de tendones intramusculares. El ex futbolista del Bayern Múnich fue intervenido en Barcelona y no reapareció hasta meses después.

Nianzou se suma a los bajas por lesión que ya mantiene el Sevilla, concentradas varias en la defensa, ya que Almeyda no puede contar ante el Espanyol ni ante el Betis con César Azpilicueta y probablemente ante los pericos tampoco con Fábio Cardoso y Marcao, éste tras confirmar el club que sufre una contusión ósea en el tobillo. Es por ello que el argentino tendrá que tirar forzosamente en Cornellà de Kike Salas y de alguno de los canteranos, Andres Castrín o Ramón Martínez. Por si fuera poco, en el RCDE Stadium tampoco podrá jugar José Ángel Carmona, sancionado por acumulación de amonestaciones.