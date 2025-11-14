Muere Xabier Azkargorta, entrenador del Sevilla en los años ochenta

El ex entrenador Xabier Azkargorta, que dirigió al Sevilla FC en los años ochenta, ha fallecido a los 72 años de edad, según se ha anunciado desde Bolivia, donde el técnico vasco echó raíces tras dirigir a las selección andina y llevarla al Mundial de EEUU en 1994.

El Sevilla ha publicado una nota oficial lamentando la triste noticia y dándole el pésame a sus amigos y familiares. “El Sevilla FC lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, quien fuera entrenador sevillista desde 1987 hasta 1989. Descanse en paz”, publicó en la red social X el club sevillista.

Francisco Xabier Azkargorta Uriarte (Azpeitia, 1953) estuvo al Sevilla entre 1987 y 1989 y drigió un total de 60 partidos oficiales a la entidad blanca. Llegó a Nervión en 1987 procedente del Espanyol y fue el encargado de sustituir a Jock Wallace en el banquillo. Al igual que su antecesor en el cargo, no logró posicionar más alto al equipo en su primera temporada, quizá debido a la tardanza en la llegada de refuerzos. En la temporada siguiente empezó con buenos resultados, aunque el equipo fue a menos y acabó siendo sustituido por Pepe Ortega.

Azkargorta hizo célebre durante su estancia en Nervión una frase tras una dura derrota por 8-1 en Zaragoza. Ante las críticas por la abultada goleada, indico: "Prefiero perder una vez por 8-1 que ocho veces por 1-0".

Conocido por su frondoso bigote y por su amena dialéctica, el técnico vasco inició su carrera en los banquillos y en 1983 con 29 años se convirtió en el entrenador más joven de Primera División, a la que accedió con el Espanyol tras dirigir al Aurrerá y al Nastic. Tras dirigir al equipo perico tres años, hasta 1986, llegó al Sevilla, donde estuvo dos temporadas aunque la segunda no la acabó. Dirigió en 1990 al Tenerife, su último equipo en España.

Después dio el salto a Sudamérica, dirigiendo a la selección de Bolivia, en la que hizo historia al clasificarla para el Mundial de 1994. Después pasó por la selección de Chile (1995-96) y tuvo una aventura en Japón, en el Yohohama Marinos (1997-98). Más tarde dirigió en México al Chivas (2005) y regresó a Bolivia, a su selección (2012-14) y más tarde a Bolívar (2014-15), Oriente Petrolero (2015-16), Sport Boys (2016-17), Atlético Palmaflor (2020) y regresar como asistente de Bolivia en 2023.

Descanse en paz.