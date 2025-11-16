Caparrós da la clave para el resurgir del Sevilla: "Así conseguimos estabilizar al club"

Joaquín Caparrós nunca pasa de moda en el Sevilla Fútbol Club. El utrerano, primer Presidente de Honor de la historia del combinado nervionense, lleva ligado al club de sus amores toda una vida. Tras lograr la salvación la pasada campaña, ahora sirve como representación del Consejo de Administración, algo que ya hizo en el acto de Fieles de Nervión y que ha vuelto a suceder este fin de semana en el encuentro de la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' en Torrox, Málaga. En su discurso, el que fuera entrenador del conjunto hispalense trató de limar asperezas entre la directiva y los peñistas, pues hay que recordar que las relaciones institucionales no pasan por su mejor momento, recordando que, en estos últimos años, ha existido "una relación un poco más tirante, pero tenemos que volver a lo que hemos sido antes".

"Tenemos que volver a ser una familia porque todos nos necesitamos", alegaba el utrerano antes de sentenciar que la federación "necesita al club y el club se tiene que acercar a las peñas. Ir juntos es la única forma de hacernos fuertes. Esa unidad es el Sevilla FC. Cuando nos unimos y cuando estamos todos unidos, conseguimos todo lo que hemos conseguido". Consciente de que la plaza en la que toreaba no era fácil, el presidente de honor del Sevilla dejó claro que todo esto debe llegar "sin dejar de ser críticos, ambiciosos y exigentes. Estas cosas son las que nos han hecho ser grandes. Somos un club centenario, hemos pasado situaciones complicadas y las hemos superado gracias a la unión".

Joaquín Caparrós presenta la exposición sobre la terminación del Sánchez-Pizjuán. / Juan Carlos Vázquez

Basando una vez más su discurso en la unidad, que tan necesaria se antoja en Nervión, Joaquín Caparrós reconoce que su regreso al Sevilla Fútbol Club no fue tan sencillo como se pudiera esperar, pues la situación era "muy delicada, pero encontramos un grupo de futbolistas, dirigentes, la propia Federación de Peñas... Todos remando hacia una misma dirección. Así conseguimos estabilizar al club y poner los cimientos para todo lo que hemos conseguido", remataba el utrerano antes de que el respetable rompiera en aplausos.

El Real Betis, también protagonista

Caparrós atendió a los medios de comunicación presentes y, como no podía ser de otra forma, el eje de sus declaraciones giraron en torno al Gran Derbi sevillano que se disputará en dos semanas. Tras asegurar que el sevillismo "está muy vivo y es muy grande" dejó un recado al decir que ahora hay "otros equipos que llevan medio telediario un poquito mejor que nosotros, pero medio telediario nada más, y resulta que nosotros llevamos ciento y pico de años cada vez creciendo y ganando muchos títulos". Cuestionado sobre si estas declaraciones se referían al Real Betis Balompié, el utrerano respondió con la sorna que lo caracteriza: "Eso lo pones tú. Yo digo que hay equipos que llevan medio telediario y resulta que parece que han ganado todo".

Sin duda, el derbi es uno de los momentos clave en el calendario, y Joaquín Caparros sabe que estos partidos "son distintos, los afrontamos con un optimismo, creemos en nuestro entrenador, que está haciendo un magnífico trabajo con el director deportivo y, por lo tanto, lo afrontamos con optimismo". El exentrenador del Sevilla Fútbol Club considera que la elección de Matías Almeyda es un acierto, ya que "sabe motivar a sus futbolistas, porque además él ya ha vivido en Sevilla lo que es un derbi, sabe lo que es esta ciudad y mejor que él no va a haber nadie para motivarlos".