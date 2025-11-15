Los memes del cartel de la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla

El cartel del Ateneo de Sevilla para anunciar la Cabalgata de Reyes Magos no ha dejado indiferente a nadie. Fernando Vaquero, artista encargado de realizar la obra, ya es polémico de por sí por su forma de pintar, llegando a ser acusado por muchos de utilizar la inteligencia artificial a la hora de crear. Sin embargo, entrar en el terreno del fútbol ha provocado cotas de indignación inimaginables. La camiseta del Real Betis Balompié que cuelga en la puerta del anuncio ha hecho que la afición del Sevilla Fútbol Club ponga el grito en el cielo al no sentirse representada por el pintor. Las respuestas y citados en el tweet que compartía el acontecimiento van aumentando con el paso de las horas y, aunque alguno parece haberse molestado de verdad, aficionados de ambos conjuntos han optado por el camino de la guasa que caracteriza esta ciudad.

Los béticos han aprovechado en su gran mayoría que otro de los regalos que recibe el niño en ese Día de Reyes es un muñeco de Peppa Pig para mandar un recuerdo a sus homólogos sevillistas, o incluso recordar el año en el que José Castro, quien fuera presidente del combinado nervionense, encarnó al Rey Baltasar en la cabalgata de la capital andaluza.

Por su parte, los hinchas del Sevilla Fútbol Club no han dejado pasar la oportunidad para recordar a sus vecinos la derrota en la final de la UEFA Conference League del pasado curso ante el Chelsea o su palmarés continental, cambiando con programas de edición o incluso inteligencia artificial el contenido de un cartel que ha dejado de ser algo local para convertirse en tema de conversación nacional a través de las redes sociales.

Como no podía ser de otra forma, la indignación en uno y otro lado ha crecido a la par que aumentaban los montajes de la obra que Fernando Vaquero ha realizado para el Ateneo de Sevilla, quien no se ha pronunciado públicamente tras darse a conocer ayer un cartel que será tema de conversación en la ciudad durante bastante tiempo, teniendo en cuenta además que se avecina el Gran Derbi que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 16:15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Otros usuarios, sin embargo, han ido directamente contra la propia obra, pues no les convence mucho el resultado final propuesto por el artista, que ha recibido críticas por un cartel que algunos han catalogado como "película de terror", llegando a realizar montajes como el que se puede ver a continuación en el que se cambia al niño de la imagen por Chucky, el muñeco diabólico de la mítica saga de terror de finales de los años 80.

Sin duda, nunca un cartel de la Cabalgata de Reyes Magos ha dado tanto juego en la ciudad, llegando a convertirse en Trending Topic en la red social Twitter. Pese a que aún queda algo más de un mes para una de las fechas más esperadas del año, el Día de Reyes ya ha llegado a Sevilla con una obra que no ha dejado indiferente a nadie.