Javi Navarro analiza la situación del Sevilla FC: "La gente que lo dirige..."

Este fin de semana se está celebrando en Torrox, Málaga, el encuentro anual que organiza la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' en el que se suelen tratar temas de actualidad que conciernen al Sevilla Fútbol Club. Esta edición ha contado con Javi Navarro como invitado especial, siendo el excapitán blanquirrojo uno de los platos fuertes del evento. El que fuera jugador del combinado hispalense ha atendido a los medios de comunicación presentes para hablar sobre su etapa como futbolista y la actualidad de un equipo al que sigue muy de cerca y en el que militó durante ocho temporadas.

Entre risas, Navarro reconocía que llegaba a hablar con los periodistas después de "firmar una foto del año 2001" a una aficionada que se emocionó de su reencuentro: "Han pasado veintitantos años y es como si no hubiera pasado el tiempo. Siguen valorando todo de la misma manera". De una manera nostálgica, el valenciano echó la vista atrás para recordar lo vivido en Nervión: "Te vienen pensamientos de aquel tiempo, de lo que pasó, de cómo era, de cómo lo pasamos. Y lo hemos pasado tan bien y fueron años tan bonitos. Cada año era un año mejor, solo tienes que recuerdos magníficos. En mi caso, desde el 2000 hasta la 2007/2008 o 2009, fue todo ascendente".

Javi Navarro y Jesús Navas dialogan antes de volar a Eindhoven. / Sevilla Fc

El Sevilla de hoy y Jesús Navas

Cuestionado acerca de la situación que atraviesa el club en estos momentos, con una inestabilidad económica y accionarial que hace zozobrar las bases de la entidad, Javi Navarro ha asegurado que ahora "es verdad que el Sevilla Fútbol Club necesita un cambio, necesita cosas". Para el que fuera capitán del cuadro hispalense, la cabeza visible del club no está teniendo la suerte necesaria para que funcionen las cosas, un Consejo de Administración que el 15 de diciembre volverá a vivir una Junta General Ordinaria de Accionistas que se espera como las anteriores: "La gente que lo lleva y lo dirige están poniendo todo su empeño en eso. Lo que pasa es que a veces el trabajo no te da una recompensa. En nuestro caso, nos la dio en su momento, a día de hoy no la están recibiendo. ¿Qué hay que hacer mejor las cosas? Seguro. ¿Qué hay que empezar desde arriba? Pues seguro, pero supongo que están en ello".

Indudablemente, Javi Navarro no podía dejar de acordarse de su compañero y leyenda del Sevilla, Jesús Navas. El valenciano recordaba con cariño cuando "en su momento, necesitaba un poquito de ayuda, pero creo que fue solo el trampolín para que llegara donde ha llegado", agregando entre risas que una de las cosas que no es capaz de olvidar de los inicios del palaciego es "que corría mucho en pretemporada y que no había manera de seguirlo y que había que dejarlo de corriera. Y que no nos rompiera las piernas a todos". "Era un alma libre y lo ha demostrado y le ha dado un rendimiento al Sevilla FC magnífico", recalcaba el defensor antes de sentenciar como sólo un verdadero compañero podría hacerlo: "De Jesús, solo hay buenas palabras. Tanto en lo deportivo como en lo personal y seguro que en su día a día, en su familia es un magnífico padre".