La Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla será el 15 de diciembre

Del Nido Carrasco consulta con Alberto Pérez Solano, secretario del consejo, en la última Junta de Accionistas.

El Sevilla informó ayer por la noche de la convocatoria oficial de la Junta General Ordinaria de Accionistas para presentar las cuentas anuales del ejercicio 2024-25, que arrojará por quinto año consecutivo un saldo negativo en este caso de 54 millones de euros. El consejo de administración ha fijado la celebración de dicha Junta el próximo 15 de diciembre, en primera convocatoria (el 16 en segunda), anunciándola como marcan los estatutos sociales 30 días como mínimo de antelación.

Le celabración será a partir de las 18:00 horas en el hotel Meliá Los Lebreros (Salón Convenciones). Se prevé que, por segundo año consecutivo, el consejo que preside José María del Nido Carrasco no encuentre oposición a la hora de sacar adelante los puntos del orden del día pese a que por primera vez después de muchos años en teoría su padre Del Nido Benavente debe poder votar al estar obligado el consejo por sentencia judicial, aunque el ex presidente no tiene ya la mayoría a su favor al haber cambiado de bando el 14% del capital del grupo de los americanos desde que es dominado por la aseguradora A-CAP y el abogado Juan de Dios Crespo.

El orden del día es el siguiente:

1.- Informe sobre la gestión social y deportiva de la temporada 2024-25.

2.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión con el estado de información no financiera del ejercicio concluido el 30 de junio de 2025.

3.- Examen y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio concluido el 30 de junio de 2025.

4.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2025.

5.- Informe del presupuesto del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

6.- Ruegos y preguntas.