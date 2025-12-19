La gripe sigue su escalada en Sevilla a las puertas de la Navidad

La incidencia de la gripe sigue al alza en Sevilla. La provincia ha registrado en la última semana una tasa de 44,3 casos de síndrome gripal por cada 100.000 habitantes, frente a los 41,7 de la semana anterior, en línea con la tendencia ascendente que se está produciendo en toda la comunidad, donde la tasa media se sitúa en 38,1 casos, cuando hace una semana era de 33,5, lo que confirma que la comunidad se encuentra en la fase ascendente de la onda epidémica de esta temporada. A nivel regional, Sevilla se mantiene entre las provincias con mayor incidencia, sólo por detrás de Cádiz, que lidera Córdoba y Granada.

En paralelo al aumento de los contagios, la vacunación avanza con fuerza en la provincia. Sevilla lidera la campaña antigripal en Andalucía con 432.311 personas ya vacunadas, la cifra más alta de la comunidad. En total, en Andalucía se han administrado 1.843.593 dosis contra la gripe y 759.322 frente a la Covid-19, superando los datos de la campaña anterior en poco más de dos meses.

Durante la última jornada de vacunación sin cita, celebrada el pasado miércoles, se pusieron 26.503 dosis en toda la comunidad. Además, 39.433 lactantes, el 94,5% de los nacidos desde el 1 de abril, han sido inmunizados frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis.

Ante este escenario, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha subrayado que el incremento de casos "entra dentro de lo esperado". "Continuamos en la fase ascendente de la onda epidémica de la gripe para esta temporada. No se ha alcanzado todavía el pico", ha remarcado, lo que supone que la incidencia va a seguir creciendo. Asimismo, ha recordado que Andalucía cuenta con un Plan de Alta Frecuentación, actualmente en Fase 0, que permite reforzar la atención sanitaria ante picos puntuales de demanda.

Sanz ha insistido también en la importancia de la vacunación, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables, y ha señalado que el uso de mascarilla sigue recomendado en todos los centros sanitarios, siendo obligatorio en aquellos que hayan activado el plan en varias ocasiones en la última semana. Asimismo, ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios y la responsabilidad de la ciudadanía por acudir a vacunarse.