Sevilla alcanza un mes antes el pico de infecciones respiratorias de la temporada pasada

Sevilla enfrenta un aumento alarmante de las infecciones respiratorias, que ya se sitúan en los niveles que la provincia registró la segunda semana de enero de la temporada pasada.

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) se ha duplicado en apenas dos semanas, pasando de 277,3 casos por cada 100.000 habitantes entre el 17 y 23 de noviembre a 422,6 en la última semana (1-7 de diciembre de 2025), según el Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía. La media regional se ubica en 409,3 casos, mientras que en España la cifra supera los 830 casos por 100.000 habitantes.

En la capital, la incidencia alcanza una tasa de 446,6 casos, aunque la zona más afectada de la provincia es la Este, con 463,4 casos. El resto de distritos sanitarios registran 426 en el Aljarafe, 409,3 en Sevilla Sur y 349,3 en Sevilla Norte.

De entre todos los sectores, la población infantil es la más afectada. En Andalucía, los menores de un año superan los 2.300 casos por 100.000 habitantes y los niños de 1 a 4 años alcanzan 1.536,7. Entre los mayores de 60 años, las tasas oscilan entre 337,6 (60-70 años), 347,8 (70-79 años) y 417,6 en mayores de 80.

En cuanto a las infecciones respiratorias más prevalentes, la gripe es la que ha experimentado un incremento más pronunciado. Casi ha cuadruplicado su incidencia en Sevilla en sólo una semana, pasando de una tasa de 11,2 a 41,7 casos por 100.000 habitantes. A nivel andaluz, la región ya superó la semana pasada el umbral epidémico del síndrome gripal, marcado en 20 casos, llegando entre el 1 y el 7 de diciembre en 33,5 por 100.000 habitantes.

Ante esta situación, la Orden que entró en vigor el lunes de la semana pasada recomienda el uso de mascarilla en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de Andalucía. Además, su uso es obligatorio en aquellos centros que hayan activado al menos tres veces su Plan de Alta Frecuentación en los últimos siete días y cuya tasa de incidencia se haya duplicado respecto a la incidencia basal (marzo-septiembre).

En cuanto a hospitalizaciones, Andalucía mantiene la tasa más baja de España, con 10 casos por 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 19,9 y los 37,7 de Galicia, la comunidad más perjudicada.

Mientras tanto, la campaña de vacunación contra la gripe avanza con fuerza. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informó ayer de que Andalucía ha superado en dos meses y medio la tasa de vacunación de toda la campaña pasada, con 1,73 millones de andaluces inmunizados. En Sevilla, hasta la fecha se han vacunado 406.672 personas contra la gripe y 196.164 contra el Covid-19, distribuidas en 177.109 hombres y 229.547 mujeres. Para comparar, en la misma semana del año pasado se habían vacunado 349.246 sevillanos contra la gripe (un 14% menos) y 202.322 contra Covid (en este caso, un 3% más).

Para reforzar la inmunización, hoy se llevará a cabo una jornada extraordinaria de vacunación sin cita en 41 puntos de Andalucía, incluyendo centros comerciales y espacios de alta afluencia. En Sevilla, el punto habilitado estará en las Setas de la Encarnación de 11:30 a 19:30.