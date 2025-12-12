¿A dónde se han ido los habitantes de Sevilla?

El precio de la vivienda en la capital se sitúa en 2.465 euros por metro cuadrado

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este 11 de diciembre los datos del padrón municipal correspondientes a 2025, que confirman una tendencia que Sevilla arrastra desde hace años: la capital crece, pero a un ritmo inferior al de su entorno, y sigue perdiendo peso demográfico en perspectiva de largo plazo.

Según el organismo estatal, Sevilla alcanza este año los 689.423 habitantes, lo que supone un ligero incremento respecto a los 687.488 inscritos en 2024, un crecimiento del 0,28% —1.935 vecinos más— que, sin embargo, vuelve a quedar lejos del dinamismo que muestra Zaragoza, ciudad que la adelantó en 2024 y que vuelve a reafirmarse este año como la cuarta más poblada de España con 693.091 habitantes, al sumar 6.105 nuevos residentes, tres veces más que la capital andaluza.

Sevilla, en el podio de pérdida de población en la última década

Pese a su leve repunte anual, Sevilla es el segundo municipio de la provincia que más habitantes ha perdido en los últimos diez años. En 2015 contaba con 693.878 vecinos, por lo que acumula una merma de 4.455 personas, equivalente a un descenso del 0,64%. Solo le supera Écija, que ha pasado de 40.320 a 39.659 habitantes en diez años.

Tras la capital, las mayores pérdidas demográficas de la última década corresponden a Lora del Río, que registra 1.206 habitantes menos (hasta los 18.122 actuales); y Morón de la Frontera, con 1.013 menos (total de 27.210).

Un trasvase constante hacia la periferia

El retroceso poblacional sevillano se podría explicar en parte por factores que se han intensificado en los últimos años: el precio de la vivienda, las dificultades de movilidad, la falta de nuevas bolsas residenciales y la percepción de mejores condiciones de vida en municipios del área metropolitana.

Estas dinámicas han favorecido que miles de sevillanos opten por trasladarse a localidades cercanas con mejor oferta de vivienda, crecimiento urbanístico más reciente y menores costes de acceso. Este desplazamiento interno ha alimentado un ciclo de expansión demográfica en varios municipios colindantes en contraste con el estancamiento de la capital.

Dos Hermanas, motor demográfico del área metropolitana

El municipio que más ha crecido en la provincia durante los últimos diez años es Dos Hermanas, que pasa de 131.317 habitantes en 2015 a 142.519 en 2025, un incremento de 11.202 personas, equivalente a un 8,53%. Su dinamismo se confirma también en el último año, al sumar 2.089 habitantes, encabezando igualmente el crecimiento anual.

Tras Dos Hermanas, los municipios que más población han ganado desde 2015 son Mairena del Aljarafe, que alcanza los 48.017 habitantes tras sumar 3.629; Alcalá de Guadaíra, que llega a 77.474 tras aumentar en 2.629; La Rinconada, con 40.724 vecinos tras incorporar 2.544; y Camas, que con 29.089 habitantes crece en 2.228 en la última década.

La capital, pese a su repunte reciente, no aparece en este listado al ser uno de los municipios que más población pierde en términos absolutos desde 2015.

Un año con un mapa de crecimiento distinto

Si se atiende únicamente al último año, el ranking varía sensiblemente. Tras Dos Hermanas, el segundo municipio que más población sumó entre 2024 y 2025 es Sevilla, con sus 1.935 nuevos residentes. Le siguen:

Alcalá de Guadaíra , que incorpora 552 vecinos (total: 77.474)

, que incorpora (total: 77.474) Camas , con 384 más (29.089)

, con (29.089) Carmona, que añade 369 habitantes (30.240)

Destaca la evolución de San Juan de Aznalfarache, sexto municipio que más crece en el último año al sumar 318 habitantes (23.408), una posición que coincide con su sexto puesto también en el crecimiento de la última década (+2.018).

En el lado opuesto, los municipios que más población han perdido en el último año son Castilleja de la Cuesta, que retrocede en 79 habitantes; Lora del Río, con 67 menos; Tomares, que pierde 56; Pruna, con una reducción de 48; y Peñaflor, que disminuye en 42 vecinos.

Los municipios más y menos poblados de la provincia

El mapa provincial vuelve a situar a Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra como los tres municipios más poblados, seguidos por Utrera, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Écija, Los Palacios y Villafranca, Coria del Río y Carmona, que cierra el grupo de las diez localidades con mayor población.

En el extremo contrario se encuentran los municipios con menor número de habitantes: El Madroño, con solo 286 residentes, seguido de San Nicolás del Puerto, Castilleja del Campo, El Garrobo, Lora de Estepa, Villanueva de San Juan, Coripe, Algámitas, Almadén de la Plata y El Ronquillo, todos ellos con menos de 1.500 habitantes.

Una década de contrastes

Los datos del INE dibujan una provincia donde la capital pierde protagonismo demográfico, mientras otros municipios —especialmente los del primer cinturón metropolitano— absorben el crecimiento asociado a la expansión urbana, el mercado de la vivienda y la mejora de infraestructuras.

Sevilla, pese a su repunte anual, continúa arrastrando un estancamiento que contrasta con la pujanza de localidades como Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o La Rinconada. El desplazamiento residencial hacia la periferia se ha consolidad como una tendencia en el área metropolitana sevillana.