Sevilla sigue alejándose de la cuarta ciudad más poblada de España

Sevilla aún tiene que recorrer un largo camino para volver a ocupar el cuarto puesto como ciudad más poblada de España. El último padrón publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo deja claro. La capital andaluza registra este año 689.423 habitantes, mientras que Zaragoza presenta 693.091, lo que la coloca por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. La capital aragonesa se consolida en esta posición ante el lento crecimiento demográfico de la ciudad hispalense.

El crecimiento en el padrón sevillano queda lejos del experimentado por la ciudad maña. Entre 2024 y 2025 el número de habitantes de la capital andaluza creció en 1.935, mientras que en Zaragoza lo hizo en 6.105, tres veces más, lo que evidencia un auge del que carece Sevilla.

Cuestión distinta es el área metropolitana de Sevilla, donde el incremento demográfico sí es bastante considerable. Destacan en este cinturón que rodea a la capital dos municipios. Por un lado, la imparable Dos Hermanas, con 142.519 habitantes en 2025, tras una incorporación en un año de 2.089, cifra que supera por la mínima a la de la ciudad hispalense.

El otro municipio metropolitano a subrayar es Mairena del Aljarafe, con 48.017 vecinos, tras experimentar un crecimiento anual de 1.109 habitantes.

El precio de la vivienda, la oferta residencial, la movilidad y otras condiciones de vida juegan a favor del gran crecimiento del área metropolitana y del estancamiento que sufre la capital hispalense frente a otras grandes ciudades españolas.

Si la comparación entre Sevilla y Zaragoza se hace en términos metropolitanos, la capital andaluza sí gana a la aragonesa, tanto en números totales como en incremento. La ciudad hispalense y su cinturón suman este año 1.976.624 vecinos, mientras que la ciudad maña y el área que la rodea se quedan en 991.991, casi mil habitantes de diferencia a favor de la que se denominó en su día la Gran Sevilla. Eso sí, en cuanto a crecimiento, la distinción no es tanta. El aumento poblacional en un año en la capital andaluza y su área ha sido de 8.878 empadronados y en Zaragoza, de 8.452, registros bastante similares.