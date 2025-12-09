Manuel Carrasco anuncia 4 conciertos en Sevilla en 2026: fechas y cómo conseguir entradas

Manuel Carrasco ha anunciado cuatro conciertos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla para 2026 bajo el universo conceptual titulado 'Salvaje desde la raíz'.

A lo largo de dos fines de semana consecutivos, Manuel Carrasco reunirá cuatro espectáculos inéditos en un mismo mes, convirtiendo su vuelta al estadio sevillano en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera con la posibilidad de reunir a más de 250.000 personas (70.000 por noche). Cada fecha tendrá identidad propia dentro del universo “Salvaje desde la raíz”:

13 de junio (sábado) — “Viento Salvaje”

14 de junio (domingo) — “La Cruz Salvaje”

19 de junio (viernes) — “Corazón Salvaje”

20 de junio (sábado) — “Pueblo Salvaje”

De este modo, el artista onubense no solo vuelve al lugar que ha marcado algunos de los hitos más importantes de su trayectoria, sino que lo hace multiplicando su apuesta con cuatro grandes espectáculos únicos. Las entradas estarán disponibles a la venta el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas en la web oficial del artista.

El anuncio llega tras un año determinante para el cantante. Durante 2025, Manuel Carrasco ha completado su ‘Tour Salvaje’, con el que ha presentado su noveno disco, ‘Pueblo Salvaje II’, en 20 ciudades españolas. Precisamente, la gira arrancó en Sevilla el 17 de mayo, congregando a 70.000 personas, un inicio que reafirmó la conexión inquebrantable entre el artista y la ciudad.

La historia de Manuel Carrasco con Sevilla siempre ha sido especial. Su público, la ciudad y, especialmente, el Estadio de La Cartuja han marcado su trayectoria con momentos imborrables. En 2022, el artista cerró la gira ‘La Cruz del Mapa’ con un concierto que batió récords al vender más de 70.000 entradas. En 2023, volvió a elegir el mismo escenario para iniciar el tour ‘Corazón y Flecha’, ofreciendo dos conciertos los días 2 y 3 de junio que reunieron cerca de 140.000 personas.

Además, el vínculo del onubense y la ciudad ha sido una constante fuente de inspiración. No es casual que haya dedicado canciones directamente a Sevilla, como “Hay amores que duran toda la vida”, reflejando el vínculo que mantiene con su gente y con los escenarios que han visto crecer su carrera.

Por el momento, se conocen pocos detalles sobre los cuatro conciertos más allá de que cada uno tendrá un concepto propio dentro del universo “Salvaje desde la raíz”. Sin embargo, todo parece indicar que rendirán homenaje a ‘Pueblo Salvaje II’, un disco que debutó como nº1 en ventas durante su primera semana y que está certificado como Disco de Oro.