Lenny Kravitz anuncia un concierto en Sevilla

El escritor, productor, multiinstrumentista, cuatro veces ganador del GRAMMY, y verdadero icono multifacético, Lenny Kravitz estará el 1 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest como parte de su gira, ‘Lenny Kravitz Live 2026’, que lo llevará a los principales escenarios del mundo.

Tras su aplaudida ‘Blue Electric Light Tour 2025', que ofreció conciertos con todas las entradas agotadas en Europa, Sudamérica, Australia y una residencia en Las Vegas, Kravitz continúa lo que Billboard ha bautizado como la “Lennaissance”: un periodo de éxito global y resurgimiento creativo.

Kravitz publicó su aclamado duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, en mayo de 2025. La Associated Press calificó el disco como “glorioso... lo mejor del rockero en años”, mientras que NPR lo describió como “un caleidoscopio de rock expansivo, funk psicodélico, soul suave y más”.

En 2025, Kravitz fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Music Icon Award en los People’s Choice Awards 2024, el Best Rock Award en los MTV Video Music Awards 2024 y el Fashion Icon Award del CFDA.

Las entradas para todas las fechas de Lenny Kravitz Live 2026 estarán disponibles a partir del miércoles 3 de diciembre a las 10 horas en iconicafest.com.

Sevilla será una de las dos únicas paradas que el artista llevará a cabo en España, ya que el 29 de junio ofrecerá también un concierto en el Starlite de Marbella.

Cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.