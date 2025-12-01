Raphael vuelve a Sevilla

Raphael volverá a la Plaza de España el 18 de junio con Raphaelísimo, el espectáculo con el que el divo de Linares celebra una carrera absolutamente única en la música en español. El artista, reconocido en los Latin Grammy 2025 como Persona del Año, regresa a Icónica Santalucía Sevilla Fest después de haber sido uno de los protagonistas de su primera edición en 2021, un concierto inolvidable que se convirtió en uno de los hitos fundacionales del festival. Cinco años después, Raphael vuelve al mismo escenario para escribir un nuevo capítulo de su historia con Sevilla y con la Plaza de España.

Raphaelísimo es una propuesta superlativa que reúne los himnos que han marcado a varias generaciones -Yo soy aquel, Mi gran noche, Escándalo— junto a las canciones de su celebrado álbum Ayer… aún, un delicado tributo a la chanson française y a figuras tan emblemáticas como Édith Piaf o Charles Aznavour.

La gira se presenta como un viaje emocional guiado por la imponente voz y la irrepetible capacidad interpretativa de Raphael; un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen conquistando a públicos de todas las edades, trascendiendo géneros y conquistando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica.

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición.