Está ya haciéndose mayor, que se cumplen cuarentaiún años de una magnífica iniciativa, la alacena de las monjas. Desde hoy y hasta el lunes, siempre que queden existencias, sacan las monjas sus exquisiteces en el Salón Gótico del Alcázar. Cuarentaiún años de que las yemas no estuviesen guardadas tras la celosía de San Leandro ni que para redondear la faena gastronómica con fruta escarchada hubiese que ser un iniciado y marchar directo a Santa Paula. Los conventos sacan sus delicadezas a la calle y este mediodía se abre una edición más de esta especie de alacena de las monjas que tan bien cantó Carlos Cano. “Pastelillos de toronja y dulce de leche frita / se dice que fue la Virgen / que en sueños se apareció a la madre superiora / Medio kilo azúcar blanca...”. Así cantaba el inolvidable coplero granadino esto que las monjas hacen en sus clausuras que ahora salen al mundo, y así hasta este lunes de la Inmaculada. No se lo pierda, merece la pena.