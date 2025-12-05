Continúan los máximos

Los principales índices europeos continuaron acercándose a sus máximos históricos recientes, con subidas en los sectores cíclicos como el industrial, tecnológico y de consumo discrecional. El IBEX 35 cerró con una subida de 1,0% y el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,4%. Las exigentes valoraciones de las empresas de IA y tecnología siguen estando en el punto de mira, mientras que el futuro de las negociaciones de paz en Ucrania permanece incierto.

Después de los negativos datos de empleo del miércoles de ADP, en línea con los últimos meses, ayer las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU mostraron su nivel más bajo en más de tres años, lo que indica que los empleadores están reteniendo a sus trabajadores tras los recientes despidos. Ante la falta de la publicación de las nóminas no agrícolas, el informe independiente de Challenger ha señalado también una disminución de despidos en noviembre, pero siguen elevados. Hoy se conocerán los datos sobre la inflación del PCE (índice más seguido por la Fed).

En las últimas sesiones ha destacado Alphabet, ante la mayor confianza en que los chips de su unidad de procesamiento tensorial (TPU) se conviertan en un motor de ingresos futuros para el grupo.