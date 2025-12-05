Policía Local de Sevilla: un conflicto enquistado

Todos los alcaldes de Sevilla de las últimas tres décadas han tenido que lidiar, en mayor o menor medida, con un conflicto enquistado en la Policía Local. Ahora, con José Luis Sanz al frente del gobierno municipal, la situación se ha agravado hasta extremos poco frecuentes y las soluciones no parece que estén cerca. De hecho, la ciudad afronta el puente festivo de la Inmaculada, uno de los periodos del año con mayor concentración de público en las calles y con la programación de numerosos eventos, sin tener garantizado que exista un número adecuado de agentes para cubrir todos los servicios. El precedente de la semana pasada, cuando se produjo un plantón masivo de casi 450 agentes, de un total de 680 llamados a trabajar, que presentaron bajas médicas, no invita a la tranquilidad. El enfrentamiento entre los representantes de los policías y el Ayuntamiento ha subido de tono tras la negativa de los sindicatos a aceptar el plan diseñado por el municipio para atender todas las circunstancias que rodean la Navidad, con denuncias cruzadas y guerra de declaraciones. Este conflicto solo se puede entender desde una doble perspectiva. Por un lado, la excesiva carga de trabajo de la Policía Local y la falta de efectivos en una ciudad con una agenda demasiado cargada de celebraciones de todo tipo y con un turismo masivo que incrementa la población a la que hay que atender. Por otro, la Policía Local de Sevilla acumula ya una larga tradición de una presión sindical que en no pocas ocasiones se desliza hacia la coacción. Parece que en esta ocasión estamos ante uno de estos casos. Es evidente que el Ayuntamiento que preside Sanz debería actuar con más eficacia y autoridad para garantizar la presencia de la Policía Local allí donde es necesaria y para controlar los excesos sindicales. Sevilla no puede permitirse tener una Policía Local en permanente conflicto ni que la ciudad quede desatendida por un servicio que es imprescindible para garantizar la normalidad ciudadana.