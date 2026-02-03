El Guadalquivir pone en alerta a Andalucía: estas son las zonas con mayor riesgo de inundación

Andalucía afronta esta semana un escenario de riesgo elevado de inundaciones debido al caudal extraordinario que registran el Guadalquivir y varios de sus afluentes principales. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha alertado de que el río experimentará una crecida bastante importante en los próximos días, con el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) reflejando estaciones en nivel rojo, naranja y amarillo en distintos puntos de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. El terreno se encuentra completamente saturado tras semanas de lluvias continuas y una serie de desembalses preventivos que mantienen los sistemas fluviales al límite de su capacidad.

La situación hidrológica resulta especialmente preocupante porque coincide con la llegada de nuevas borrascas atlánticas que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dejarán precipitaciones persistentes en toda la comunidad autónoma. Los acumulados continuados sobre un suelo ya saturado incrementan notablemente el riesgo en zonas tradicionalmente inundables, mientras numerosos embalses de la cuenca continúan desembalsando por motivos de seguridad. Esta gestión necesaria eleva el volumen de agua circulante en los cauces principales, afectando especialmente a vegas agrícolas, márgenes bajas del Guadalquivir y tramos urbanos próximos al cauce.

Ante esta situación crítica, la Junta de Andalucía ha elevado el nivel de emergencia del 1 al 2, lo que permite, según el presidente andaluz, "contar con los medios de otras administraciones, sean locales, regionales o nacionales". La medida más significativa es la preactivación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que pueda intervenir de manera inmediata en tareas como la contención de balsas mineras que pueden llegar a desbordarse, especialmente importante en la provincia de Huelva y en parte de Sevilla, así como afianzar taludes y laderas y colaborar con la Guardia Civil en posibles rescates acuáticos.

Mapa de las zonas inundables de Andalucía / Departamento de Infografía

Torre del Águila marca el punto más crítico en Sevilla

El enclave más comprometido en estos momentos se localiza en la presa de Torre del Águila, al sureste de El Palmar de Troya, único punto que se mantiene en nivel rojo según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según los datos del sistema SAIH, el embalse presenta caudales de salida muy elevados, en torno a los 330 metros cúbicos por segundo, una cifra que obliga a mantener desembalses constantes para garantizar la seguridad de la infraestructura. Esta situación incrementa el riesgo aguas abajo, especialmente en zonas agrícolas y márgenes del bajo Guadalquivir.

Dos puntos estratégicos en nivel naranja

En nivel naranja, que implica riesgo importante de desbordamiento, aparecen dos puntos estratégicos de la cuenca. Por un lado se encuentra el embalse Portillo, en la provincia de Granada, donde el sistema registra aportaciones al río Castril superiores a los 30 metros cúbicos por segundo, procedentes de la cabecera oriental del Guadalquivir. La persistencia de lluvias en esta zona de montaña mantiene la alerta activa en un área de especial sensibilidad.

El segundo punto es Aznalcázar, en Sevilla, con caudales que superan los 40 metros cúbicos por segundo, en un entorno especialmente sensible por su proximidad a áreas inundables históricas y al sistema de marismas, lo que requiere una vigilancia constante por parte de las autoridades.

Vigilancia extendida en cuatro provincias andaluzas

El nivel amarillo se extiende por buena parte de la cuenca y afecta a embalses y ríos que presentan valores elevados y una evolución ascendente. En la provincia de Sevilla, destaca Lora del Río, donde el Guadalquivir circula ya por encima de los 560 metros cúbicos por segundo, uno de los caudales más altos del sistema. También se encuentran bajo vigilancia la zona de Melonares, Gergal, La Minilla, Villanueva y José Torán, con desembalses activos y niveles próximos a los umbrales de control, además de Arahal y río Viar, con aportaciones crecientes desde la Sierra Norte.

En la provincia de Huelva, Zufre, Aracena y Huesna presentan caudales que oscilan entre los 45 y 65 metros cúbicos por segundo, claves para regular las entradas hacia Sevilla. Por su parte, en Córdoba se mantiene la vigilancia en San Rafael de Navallana, con salidas en torno a los 115 metros cúbicos por segundo, y Hornachuelos, uno de los puntos con mayor presión del sistema, que supera los 130 metros cúbicos por segundo. También están bajo seguimiento río Blanco y El Guijo.

La meteorología marcará la evolución de la emergencia

La Aemet prevé nuevas precipitaciones generalizadas, especialmente en el oeste de Andalucía, sin episodios extremos puntuales pero con una continuidad que puede seguir elevando los caudales. La CHG mantiene una vigilancia permanente y no descarta ajustar los desembalses en función de la evolución de las lluvias durante los próximos días.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en zonas próximas a ríos y arroyos, evitar pasos inundables y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante una semana clave para la gestión hídrica de la región.