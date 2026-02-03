Andalucía decreta estas medidas frente a la llegada del "río atmosférico" y Juanma Moreno advierte: "No son recomendaciones"

Juanma Moreno habla de “situación excepcional” y Aemet prevé hasta 120 litros en 12 horas y más de 200 en 24, con un “enjambre de borrascas” el fin de semana

Andalucía se enfrenta a la llegada de un "río atmosférico" que prevé dejar en distintas zonas de la comunidad precipitaciones muy abundantes, tanto que en algunos puntos podrían a llegar a registrarse equivalente a lo que llueve en todo un año en sólo 48 horas.

La Agencia Estatal de Meterología (AEMET) ha activado para el miércoles 4 de febrero el aviso rojo por peligro extraordinario en zonas de Cádiz (Grazalema), y Málaga (Costa del Sol y Guadalhorce) desde las 21:00 horas del martes, y ha marcado con aviso naranja todo el litoral mediterráneo andaluz. El resto de la comunidad tiene además activado el aviso amarillo por lluvia y sólo la parte más al norte de Andalucía queda por ahora sin ningún tipo de aviso.

Ante esta situación, el Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía, que ha presidido Juanma Moreno este martes en Sevilla, ha tomado una serie de decisiones para prevenir posibles situaciones de peligro para la población.

El presidente de la Junta de Andalucía ha indicado tras esta reunión que "la situación climatológica es compleja y requiere medidas excepcionales" por lo que se adoptan una serie de medidas que se establecen como indicaciones "no recomendaciones", lo que supone en la práctica que de incumplirse, traerán acarreadas multas.

Moreno ha informado de que los miembros del Plan de Emergencias han comunicado su preocupación ante un fenómeno "poco habitual y al que no nos hemos enfrentado en Andalucía al ser más propio de zonas tropicales", pero que puede significar que zonas que no se han inundado en 50 años estén en peligro de hacerlo, o que en algunos puntos de la comunidad se puedan recoger hasta 400 litros en 48 horas.

Medidas decretadas por la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía frente a esta situación ha tomado las siguientes medidas que entran en vigor desde la tarde del martes 3 de febrero y que se extienden hasta las 0:00 horas del viernes 5:

Activar el nivel de emergencias 2 . En la práctica, elevar del nivel 1 al 2 supone "poder contar con los medios de otras administraciones, sean locales, regionales o nacionales". Entre ellas, la más significativa es la de preactivar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que pueda intervenir de manera inmediata y no perder 4 o 5 horas en ponerse en movimiento.

. En la práctica, elevar del nivel 1 al 2 supone "poder contar con los medios de otras administraciones, sean locales, regionales o nacionales". Entre ellas, la más significativa es la de preactivar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que pueda intervenir de manera inmediata y no perder 4 o 5 horas en ponerse en movimiento. Envío de mensajes ES-ALERT a la población . quienes residan en las zonas de Grazalema, Campo de Gibraltar, Ronda, Los Puentes y Jaén recibirán a partir de las 20:00 horas de hoy, mensales de alerta Es-Alert. No obstante, tampoco se pueden descartar que se envíen a otras zonas y que, motivado por la disposición de las respectivas redes, se puedan recibir en lugares que no sean estos en concreto".

. quienes residan en las zonas de Grazalema, Campo de Gibraltar, Ronda, Los Puentes y Jaén recibirán a partir de las 20:00 horas de hoy, mensales de alerta Es-Alert. No obstante, tampoco se pueden descartar que se envíen a otras zonas y que, motivado por la disposición de las respectivas redes, se puedan recibir en lugares que no sean estos en concreto". Restringir la movilidad el miércoles . Hay que evitar los desplazamientos que no sean necesarios y no puedan ser aplazados. Desde la madrugada del miércoles 4 de febrero y hasta las 0:00 del viernes 5, la Junta de Andalucía pide a la población, especialmente en las zonas con avisos meteorológicos, que no se desplace si no es improrrogable.

. Hay que evitar los desplazamientos que no sean necesarios y no puedan ser aplazados. Desde la madrugada del miércoles 4 de febrero y hasta las 0:00 del viernes 5, la Junta de Andalucía pide a la población, especialmente en las zonas con avisos meteorológicos, que no se desplace si no es improrrogable. Suspensión de las clases en colegios e institutos . La Junta ha decretado que las clases en colegios e institutos de toda Andalucía, salvo en Almería de momento, sean telemáticas en lugar de presenciales, aprovechando que el sistema ya se implantó con éxito durante la pandemia del Covid-19. Habrá clase, pero será a distancia. Asimismo, el Gobierno andaluz ha recomendado a las universidades andaluzas que lleven a cabo esta misma media durante la jornada del miércoles 4 de febrero.

. La Junta ha decretado que las clases en colegios e institutos de toda Andalucía, salvo en Almería de momento, sean telemáticas en lugar de presenciales, aprovechando que el sistema ya se implantó con éxito durante la pandemia del Covid-19. Habrá clase, pero será a distancia. Asimismo, el Gobierno andaluz ha recomendado a las universidades andaluzas que lleven a cabo esta misma media durante la jornada del miércoles 4 de febrero. Suspensión de la actividad en centros de participación activa. Centros sociales y de mayores no abrirán en Andalucía. Se recomienda además a los ayuntamientos la suspensión de las actividades deportivas al aire libre.

Entrada de la borrasca y acumulados previstos

Según ha detallado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, “la borrasca comenzará a entrar a partir de las 21:00 de hoy” por la parte más occidental de Andalucía, “es decir en la provincia de Huelva”. En ese arranque, ha precisado, dejará precipitaciones que “pueden llegar a alcanzar hasta los 120 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas”.

El delegado ha indicado que esas precipitaciones descargarán “durante mañana miércoles y el jueves”. Además, ha señalado que “el viernes habrá un descanso y volverá el fin de semana, el sábado y el domingo”, en un episodio que ha denominado “un enjambre de borrascas”.

Riesgo de inundaciones y desembalses en la cuenca del Guadalquivir

La cantidad de agua prevista en las próximas horas, según el texto, abrirá un episodio de “importantes riesgos de inundaciones en prácticamente toda la comunidad autónoma”. En esa línea, se explica que, para tratar de evitarlo, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha procedido al desembalse de importantes cantidades de agua.

El objetivo de esta medida, siempre según la información facilitada, es anticiparse a la llegada de más recursos hídricos que puedan originar problemas de sobresaturación en los niveles de los pantanos. En este momento, se precisa que “hasta 50 embalses de la CHG están desembalsando agua”.

Zonas con mayor preocupación y avisos por acumulación de lluvia

La situación se describe como especialmente preocupante en la zona norte y sur de Grazalema, Ronda, el Campo de Gibraltar, Jaén capital y la zona de Los Puentes en la provincia jiennense. En el caso de Grazalema, se indica que se pueden llegar a acumular “entre 500 y 700 litros por metros cuadrado en dos días” y “más de 400 en toda la comarca”, por lo que el aviso que pesa sobre ella es rojo.

El riesgo de inundaciones se extiende también a “toda la zona de Jerez”. En este contexto, Juanma Moreno ha reiterado que “todas las zonas que se han inundado en los últimos 50 años pueden hacerlo en los próximos días”, subrayando que el “riesgo es más que evidente”.