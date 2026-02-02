El Sevilla se empeña en ahogarse mar adentro (4-1)

Este Sevilla, sinceramente, no tiene remedio. Presa de tener malos futbolistas sin querer nombrar a ninguno en este tipo de valoración pura y dura, tan simplista y puede que injusta, con un modelo que cualquier rival sabe burlar sacando a los jugadores de sitio (como en los dos saques de banda que acabaron en el 2-1 y el 3-1), la torpe tropa de Almeyda acumula trompazo tras trompazo cada vez que se mide a un rival de su Liga. El Sevilla, que tenía la ocasión para respirar y acercarse a la orilla de la zona media, se empeña en nadar y en luchar con no ahogarse mar adentro. Los hispalenses son ya el equipo más goleado de Primera, 37 goles en 22 partidos, una barbaridad y la alegría de la victoria ante el Athletic hace una semana se vuelve inquietud y nerviosera tras asistirse a un nuevo ridículo que deja el descenso a dos puntos, dos tan solo.

Ni la ayuda de Maupay, ni nada. En lo que parecía un claro mensaje de Almeyda a la directiva, la titularidad del francés fue llamativa, pero no tuvo incidencia en el resultado final. Dejó una extraordinaria carta de presentación con su primer gol en España, que sorprendía incluso a sus propios compañeros. Un espejismo que tardó poco en diluirse en el horizonte.

Pero vayamos por partes, puesto que antes del gol de Maupay habían pasado bastantes cosas en un partido que los blancos parecía que habían iniciado con personalidad y arrojo... hasta que llegó la jugada del penalti de Carmona a Virgili, de la que también hay mucho que hablar. Mendy y Agoumé conducían con cierta comodidad en el medio en los primeros compases, en los que además el Sevilla forzó varios saques de esquina y, sin pisarla de verdad, merodeaba el área de Leo Román. Pero, como otras tantas veces, estaba la sensación de que el peligro afloraba cuando el rival se acercaba. Se paseaba un balón por el área chica de Vlachodimos sin que lo rematara nadie, un centro de Samu Costa buscando a Muriqi tenía que tener la respuesta de Vlachodimos a la antigua usanza, despejando de puños. El Sevilla jugaba con fuego hasta que Virgili, un jugador pillo y eléctrico, le pasó como un avión a Carmona a la segunda o a la tercera vez de encararlo. El del Viso, al verse superado por un perfil, dejó atrasada instintivamente la pierna por el otro, con tan mala suerte de que cuando iba a quitar el pie impactaba el del joven extremo balear. Soto Grado no vio nada e incluso enérgicamente insistió en seguir la jugada, una acción que acabó con el balón estrellado en el travesaño de un tirazo sin ángulo de Akor Adams que además botó fuera. Pero el nigeriano –qué raro– estaba en fuera de juego. Fue entonces cuando las protestas de los locales, inclusive Jagoba Arrasate en la banda, encontraron lo que buscaban. González Fuertes accedió a darle el rewing y el árbitro riojano fue al monitor a ver la jugada. Bingo. El gesto de Carmona, torpe a más no poder, era claro y el penalti existía. Pero en esta locura del videoarbitraje y la forma de gestionarlo basta pensar qué hubiera pasado si Akor Adams hubiera estado en posición legal y el Sevilla hubiese marcado. El escándalo habría estado asegurado... El caso es que Muriqi batía a Vlochodimos desde el punto de penalti hasta seis minutos después de que se produjese la jugada del discutido penalti. Eso sí, en el Sevilla nadie protestaba.

Y estaba perdido el Sevilla en esa fase del partido, pidiendo a gritos el descanso, cuando en una buena maniobra de presión de Juanlu y Peque, éste robaba el balón y lo cedía a Maupay, quien, pese a estar escorado, soltó con fe un zapatazo que se coló por la escuadra lejana a la bisectriz de Román. Inalcanzable por fuerza y colocación.

Pero lo que debía ser un momento para pararse a pensar y jugar el partido con inteligencia acabó en un nuevo arrebato de locura, con cambios tácticos que desmoronaban más un tenderete ya apuntalado con vientos muy fágriles. Carmona, que apareció en los cuatro goles del Mallorca, falló dos veces en el 2-1. Saliendo en posesión, le entregó un balón mal a Juanlu cediendo un saque de banda en el que, tras recuperar en un mal control, se fue arriba a lo loco, dejando el pasillo para que Virgili se luciera. El joven punta atrajo defensas en un costado del área y la ponía al segundo palo en un centro-chut que recogía Samu Costa, solo como la una, para empujar el balón a puerta vacía.

Ya estaba todo boca abajo en el Sevilla. Los nervios, los errores, jugadores fuera de sitio..., dejaban que el Mallorca jugara a sus anchas. Carmona falló en otro saque de banda y Muriqi hacía otro gol a pase de Samu, aunque rozaba en Darder y se lo daban a éste. La puntilla, el gol que ya debe poner la cara colorada a muchos, era el que anotaba Pablo Torre, con Carmona pasándose de frenada y encarnando lo que es este Sevilla. Un auténtico desastre.