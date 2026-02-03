Mapa | Estas son las zonas de Sevilla más expuestas a las inundaciones

"El Guadalquivir registrará una crecida bastante importante durante la próxima semana", advierte la Confederación Hidrográfica. Durante el mes de enero se ha registrado un promedio de 160 litros por metro cuadrado, lo que ha desde la semana pasada motivado ya los desembalses en hasta seis presas que abastecen a Sevilla por motivos de seguridad. Los caudales ya han alcanzado el umbral rojo de desbordamiento en el río Guadaíra a su paso por Arahal y la previsión de que continuará lloviendo en las próximas horas podría derivar en un empeoramiento de la situación.

La semana pasada ya se produjo una situación de alto riesgo hidrológico, después de que el caudal del Guadalquivir alcanzase los 1.522 m³/s a su paso por Lora del Río. Esta y otras localidades ribereñas son, de hecho, algunas de las más susceptibles ante una riada, según una cartografía de las zonas inundables (ZI) de origen fluvial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En este sentido, ¿qué zonas de la provincia de Sevilla poseen un mayor riesgo de sufrir inundaciones?

La ribera del Guadalquivir, la más expuesta

Las zonas inundables (ZI) de origen fluvial se clasifican en cuatro grupos según la lámina de inundación donde se encuentren, en base a las precipitaciones con un retorno de 500 (baja o excepcional), 100 (media u ocasional), 50 (frecuente) o 10 años (alta probabilidad). Esta última es la más peligrosa y se extiende por toda la ribera del Guadalquivir, desde Peñaflor hasta Coria del Río. Localidades de la campiña como Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina, Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río o La Algaba son algunas de las más susceptibles ante el desbordamiento de los cauces.

Si miramos atrás en la hemeroteca, en 1997 tuvieron lugar unas de las inundaciones más significativas de la historia reciente. Fue en el mes de diciembre, cuando el temporal de lluvias desbordó las riberas del Guadalquivir y el Genil, lo que llegó a poner en jaque la operación salida de la DGT previa a las navidades. La lluvia, unida al deshielo en las montañas, causó grandes riadas en Torcina, Cantillana o Lora del Río. Cerca de un millar de personas en la provincia tuvieron que ser evacuadas, la mayoría en la localidad de Écija.

Inundaciones frecuentes en Écija y Umbrete

Precisamente, Écija alberga otra de las áreas sensibles. La localidad astigitana se asienta sobre la margen izquierda del río Genil, que ante una eventual crecida pondría en riesgo a la parte baja de la ciudad. Écija se enmarca dentro de la lámina con periodo de retorno de 50 años, que establece un peligro de inundación frecuente. En la provincia, se trata de zonas muy concretas, de oeste a este:

El Arroyo del Majalberraque, entre Umbrete y Bolullos de la Mitación

y Bolullos de la Mitación El Arroyo de Canada Fría en Almensilla

El Arroyo del Repudio en Santa Iglesia

El área entre Camas y Castilleja de la Cuesta

El Río Guadaíra a su paso por Alcalá

El arroyo de Calzas Anchas en Utrera

Los arroyos de la Guadairilla y el Cuerno en Morón de la Frontera

La capital, con las posibilidades más remotas

Tenemos que replegarnos hasta la lámina de 100 años, con una probabilidad media u ocasional, para encontrar la dehesa de Tablada y la Cartuja en la capital hispalense, además de parte del casco urbano de Camas, Coria del Río y El Palmar de Troya. El peligro aumentaría considerablemente en todas los municipios ya mencionados, en especial los de las riberas del Guadalquivir y el Genil.

El área con las posibilidades más remotas de sufrir una inundación, abarca casi toda la ciudad de Sevilla: Triana, Los Remedios, Los Bermejales, La Palmera-Bellavista, Polígono Sur, Nervión... En el caso más improbable de una importante riada, se salvarían parte del Casco Antiguo (la Catedral, por poco), el Polígono Norte, San Pablo y Santa Justa y Sevilla Este.