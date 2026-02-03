La Confederación Hidrográfica alerta de la importante crecida del Guadalquivir la próxima semana

El Gergal es una de las seis presas que están desembalsando agua desde finales de enero

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) alerta de que "el Guadalquivir registrará una crecida bastante importante durante la próxima semana", debido a la cantidad de lluvia que ha saturado de agua el terreno en los últimos meses y debido a los desembalses que se vienen produciendo desde la semana pasada por razones de seguridad.

A preguntas de este periódico, los técnicos del organismo estatal que gestiona la cuenca del Guadalquivir avisan de que los distintos modelos meteorológicos predicen importantes precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir para la próxima semana. "Si a ello sumamos los 160 mm de precipitación media que se han registrado en la cuenca durante el mes de enero —lo que ha motivado que el terreno esté prácticamente saturado y los coeficientes de escorrentía sean muy altos—, los caudales que ya circulan por los cauces como consecuencia de las últimas lluvias, y el llenado de algunos embalses, es lógico pensar que el Guadalquivir registrará una crecida bastante importante durante la próxima semana".

La CHG explica que en previsión de esas crecidas del río que se esperan "se están forzando algunos desembalses para aumentar los resguardos en los embalses". De hecho, las seis presas que abastecen a Sevilla están desembalsando desde la semana pasada. Estos embalses son Aracena, Zufre, Minilla, Gergal, Melonares y Cala.

Según el mapa de caudales de ríos en tiempo real, esta semana están en umbral de desbordamiento (en rojo) el río Guadaira en la zona del Arahal, en situación de vigilancia (en naranja) la rivera del Huesna a la altura de Villanueva del Río y el Guadiamar en la zona de El Guijo.

Por lo demás han alcanzado el umbral de seguimiento (color amarillo) el Rivera de Huelva en Zufre, el Guadiamar en Gerena y Aznalcázar, el arroyo del Tamarguillo, el Corbones en Lora del Río y el río Viar.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir publica, en la página web del SAI (https://www.chguadalquivir.es/saih/Inicio.aspx) los datos hidrometeorológicos en tiempo real que se registran en nuestra demarcación hidrográfica.

La Confederación aclara que no difunde "previsiones de caudales concretos debido a la dificultad que entraña su estimación por la incertidumbre de los múltiples factores que intervienen en los cálculos".

El organismo de cuenca avisa de la escasa fiabilidad que le da a la alerta que ha lanzado Google sobre las zonas en riesgo de inundación en España. "Debemos advertirles de que recientemente hemos visto resultados y observaciones en esa aplicación muy alejados de la realidad o directamente falsos, por lo que les recomendamos que emplee la cautela debida al consultarlos", aclaran los técnicos.

A las fuertes lluvias previstas para esta semana en Sevilla se sumará otra semana de precipitaciones intensas también entre el 9 y el 15 de febrero.