Los seis embalses que abastecen a Sevilla están desembalsando

La aportación neta -unos 40 hectómetros cúbicos- al sistema de embalses como consecuencia de las precipitaciones registradas en las últimas horas equivalen a cuatro meses de consumo de agua en Sevilla y su zona de influencia. Unas lluvias que han tenido un impacto "muy positivo" en el sistema de abastecimiento de Emasesa. Según los datos actualizados del Centro de Control de Operaciones, los seis embalses que proporcionan agua a la capital y su área metropolitana -Aracena, Zufre, Minilla, Gergal, Melonares y Cala- almacenan actualmente 617,1 hectómetros cúbicos, lo que supone el 96,3% de su capacidad total. De hecho, todos estos embalses están desembalsando "de manera controlada".

Las lluvias, de carácter moderado, se produjeron durante la mañana y la tarde del lunes, 27 de enero, y se intensificaron de nuevo a partir de las 3:00 horas del día 28, con registros acumulados de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado, dependiendo de la zona, alcanzándose el valor más elevado en Mairena del Alcor.

A pesar de los datos positivos, la situación de los ríos y arroyos en la provincia se encuentra en un estado delicado como consecuencia de los episodios de lluvias registrados en los últimos días. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene activas 18 alertas hidrológicas repartidas por distintos puntos de la cuenca sevillana, según los últimos datos disponibles este miércoles a través de su sistema automático de información. La CHG clasifica la situación de los cauces en nivel amarillo (seguimiento), nivel naranja (vigilancia) y nivel rojo (desbordamiento).

Las lluvias de las últimas horas han sido especialmente intensas en varios puntos de la provincia. Destacan municipios como Cazalla de la Sierra, donde se han acumulado más de 70 litros por metro cuadrado, así como Almadén de la Plata, La Puebla de los Infantes, Tomares y distintos puntos del término municipal de Sevilla, con registros que rondan o superan los 40 litros por metro cuadrado como Mairena del Alcor.

Sin sequía desde abril de 2024

Sevilla y su área metropolitana salieron oficialmente de la larga sequía en abril de 2024, hace ahora casi dos años. Emasesa declaró entonces el fin oficial de la sequía con un nuevo bando con el que desactivó las limitaciones establecidas en el estado de Emergencia.

Las intensas precipitaciones de finales de marzo de 2024 permitieron poner fin a la sequía y que el volumen de agua almacenada nos colocara en situación de normalidad, destacó entonces la empresa metropolitana de aguas de Sevilla.

En abril de 2024, cuando entramos en situación de normalidad, los embalses que abastecían el sistema de Emasesa almacenaban 434 hm³, y estaban al 67,6% de su capacidad total.