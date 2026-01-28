Crecida de los ríos en Sevilla: estas son las áreas con más riesgo

La situación de los ríos y arroyos en la provincia de Sevilla se encuentra en un estado delicado como consecuencia de los episodios de lluvias registrados en los últimos días. Un escenario que, además, no parece que vaya a mejorar a corto plazo, ya que la inestabilidad meteorológica podría prolongarse, al menos, hasta comienzos del mes de febrero.

Según los expertos, este contexto viene motivado por un bloqueo anticiclónico en Escandinavia, que está provocando que las borrascas circulen por latitudes más bajas, afectando de lleno a Andalucía. De momento, este patrón atmosférico podría mantenerse hasta la primera semana de febrero, por lo que a las precipitaciones acumuladas desde el lunes hasta este miércoles habrá que sumar nuevas lluvias en los próximos días, lo que incrementa el riesgo en los cauces.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene activas 18 alertas hidrológicas repartidas por distintos puntos de la cuenca sevillana, según los últimos datos disponibles este miércoles a través de su sistema automático de información. La CHG clasifica la situación de los cauces en nivel amarillo (seguimiento), nivel naranja (vigilancia) y nivel rojo (desbordamiento).

Estado actual de los niveles de ríos y arroyos en Sevilla / CHG

Nivel rojo: zonas en desbordamiento

M07 El Arahal

A18 Lora del Río

A49 Villanueva del Río

Nivel naranja: vigilancia

A54 La Rocina

A22 Aznalcázar

A39 El Guijo

M08 Río Viar

M23 Río Huesna

A34 Carmona

A19 Puente Sifón

Nivel amarillo: seguimiento

A21 El Partido

M31 Arroyo del Tamarguillo

A51 Gerena

A33 Rivera de Huelva

A50 Zufre

M06 Villaverde

M54 Río Guadaíra

A31 Puebla de Cazalla

Las lluvias de las últimas horas han sido especialmente intensas en varios puntos de la provincia. Destacan municipios como Cazalla de la Sierra, donde se han acumulado más de 70 litros por metro cuadrado, así como Almadén de la Plata, La Puebla de los Infantes, Tomares y distintos puntos del término municipal de Sevilla, con registros que rondan o superan los 40 litros por metro cuadrado.

Este episodio de precipitaciones continuadas también ha tenido un impacto directo en los embalses que abastecen a Sevilla y su área metropolitana, que se encuentran en una situación muy favorable desde el punto de vista hídrico. El sistema de pantanos alcanza actualmente el 96% de su capacidad, con algunos embalses, como El Gergal, ya al 100% y desembalsando agua, lo que contribuye al aumento del caudal en los ríos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en las zonas próximas a los cauces en nivel naranja y rojo, y mantenerse atentos a la evolución de las alertas hidrológicas en los próximos días, marcados por la persistencia de las lluvias.