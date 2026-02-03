La alerta amarilla vuelve a Sevilla el miércoles tras una tregua este martes

Sevilla afronta otra semana marcada por la lluvia y el viento. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras el paso ayer de la borrasca Leonardo, Andalucía recibirá la llegada de dos nuevas borrascas a partir de hoy, que dejarán precipitaciones significativas en toda la provincia.

El delegado territorial de la Aemet, Juan de Dios del Pino, explicó que la jornada de hoy será “de transición entre Leonardo y la nueva borrasca, que se asemejará a la borrasca Joseph, ya que arrastrará una masa de aire subtropical muy húmeda y cálida a lo largo del Atlántico”. “Este fenómeno provocará lluvias intensas y vientos fuertes, sobre todo a partir del miércoles y hasta el fin de semana”, destacó Del Pino.

Con esta predicción, la Aemet prevé para hoy unas primeras horas con precipitaciones, pero que tenderán a disminuir a medida que avance la mañana, con una pobabilidad del 65% al mediodía. Los vientos serán moderados, alcanzando los 20 km/h al inicio del día y disminuyendo a 5 km/h por la tarde.

Mañana miércoles, se esperan lluvias durante toda la jornada, con vientos de hasta 25 km/h. Será la primera jornada del nuevo frente para el que la Aemet ya ha activado la alerta amarilla desde las 00:00 horas. La situación se mantendrá el jueves, aunque el viento podría superar los 35 km/h, y la probabilidad de precipitaciones seguirá en el 100% hasta el domingo.

Por otra parte, Del Pino señaló ayer que está prevista la llegada de la citada tercera borrasca durante el fin de semana. Pese a que en la jornada del sábado se experimente otra transición entre borrascas, señaló que “probablemente también sigan las precipitaciones, que podrán extenderse incluso en la semana próxima “tanto en Andalucía oriental como occidental”.

En cuanto a las temperaturas, en Sevilla se esperan que sean suaves para la época, con máximas alrededor de 20 grados y mínimas que podrían bajar a 10 grados durante el fin de semana.