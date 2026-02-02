La Aemet investiga un posible tornado en Sevilla

Un árbol de grandes dimensiones en la zona de la Glorieta Olímpica, arrancado desde la raíz por las rachas de viento.

Sevilla se ha despertado esta mañana con un inusual y violento fenómeno meteorológico que ha obligado a las autoridades a investigar la posible formación de un tornado en la ciudad. Según las primeras investigaciones, el suceso ha sido catalogado como un "frente singular" caracterizado por una intensa cantidad de agua y fuertes rachas de viento, que entró por Extremadura y atravesó la provincia de manera rápida y concentrada entre las 07:30 y las 07:40 horas,destacando que el fenómeno ha provocado numerosas caídas de árboles y graves incidencias en transporte y servicios.

"El paso de este frente ha generado que incluso se estudie si se ha producido algún posible tornado durante el tránsito", ha señalado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en comunicación con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el ámbito ferroviario, un árbol cayó sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera, afectando a unos 100 pasajeros, quienes fueron evacuados sin que se registrasen heridos. Los retrasos y cancelaciones han afectado tanto a la línea de cercanías C1 como a los servicios de media distancia entre Sevilla y Cádiz y Sevilla y Málaga, operando temporalmente por vía única.

En carretera, la situación más crítica se produjo en el puente del Centenario, donde un camión volcado obstaculizó parcialmente el tráfico durante las primeras horas de la mañana. En la AP-4 Sevilla-Cádiz se registraron cortes totales en varios puntos por caída de árboles, y también permanecen cortadas la A-4104 en Alcolea y la 6101 en Peñaflor.

El aeropuerto de Sevilla también se vio afectado, con cuatro vuelos desviados (procedentes de Valencia, Milán y París) y dos cancelaciones, aunque la actividad se recupera de manera progresiva.

En cuanto al suministro eléctrico, Endesa informó de que en los momentos de mayor intensidad del frente hubo casi 20.000 usuarios sin luz, cifra que actualmente se ha reducido a poco más de 3.000 mientras continúan los trabajos de reparación.

Las autoridades han advertido que las próximas jornadas seguirán siendo "meteorológicamente complicadas" y han recomendado "mantener precaución, seguir las indicaciones oficiales y evitar acercarse a riberas, embalses y cauces de ríos".