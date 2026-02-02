El crucificado de Santa Cruz protagoniza el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026

El Cristo de las Misericordias, titular de la Hermandad de Santa Cruz, y la Magdalena de la Hermandad del Buen Fin protagonizan el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2026, obra pintada por Antoine Cas y que edita el Consejo de Cofradías.

La institución cofradiera ha informado de este contenido por los cauces habituales de comunicación, con lo que se ha adelantado al acto de presentación de dicha obra, que tendrá lugar este lunes, a las 20:00, en la Fundación Caja Rural del Sur.

El crucificado de Santa Cruz sirve de eje central del cartel. A sus pies, la imagen de la Magdalena, de la Hermandad del Buen Fin, que se estrenó hace dos años en el nuevo misterio de la corporación del Miércoles Santo. Otro elemento protagonista de la obra es el rojo que hace las veces de fondo. Según el comunicado del Consejo, este color simboliza "sacrificio, amor, misericordia y vida entregada".

Es en dicho fondo donde se percibe uno de los rasgos comunes del autor, al emerger de él figuras insinuadas, que pueden interpretarse como ángeles o almas que contemplan el misterio de la Redención, consumado con la entrega de Cristo en la cruz. Otro de los elementos que adquieren protagonismo es el halo circular dorado que se superpone a la cruz, que recuerda el nimbo recuperado el pasado Martes Santo.

Según Antoine Cas, "el cartel no busca el impacto fácil, sino la permanencia en la memoria, e invita a la contemplación y al silencio". Este pintor gaditano es licenciado en Bellas Artes en las especialidades de Pintura, Conservación y Restauración por la Universidad de Sevilla (US), donde también se tituló en Historia del Arte. En la capital andaluza tiene su estudio.

Ha expuesto en galerías de Francia e Italia. Su presencia es habitual en ferias internacionales como Arco, Art Montepellier y Art París. Entre los carteles realizados, destaca el de las Fiestas de Primavera de Sevilla, que realizó en 2024.