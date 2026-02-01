Emilio Jiménez gana las elecciones en Los Gitanos

Fumata blanca allá por el antiguo convento del Valle. El cofrade Emilio Jiménez ha ganado las elecciones en Los Gitanos. La cofradía de la Madrugada ha celebrado cabildo general de elecciones en la jornada de este domingo, 1 de febrero, con la concurrencia de un total de hasta tres candidaturas, siendo respaldada con un mayor número de votos la que encabezaba Jiménez. Alta participación de los casi cinco mil hermanos llamados a votar.

El escrutinio ha arrojado, por tanto, el siguiente resultado:

Votos totales: 1889

Votos a favor de Emilio Jiménez: 723

Votos a favor de Antonio Moreno: 435

Votos a favor de Carlos de Paz: 666

Votos en blanco: 52

Votos nulos: 13

Emilio Jiménez será, por tanto, el nuevo hermano mayor por una diferencia de 57 votos para con el segundo más votado, Carlos de Paz, que se presentaba a unas elecciones por segunda vez, sin lograr alcanzar la victoria. Caso similar con Santaella, que concurría a sus terceras elecciones (2010 y 2018). Se trata de las elecciones con el mayor número de votos en la historia de la hermandad. Bajo el lema De corazón morado, este candidato buscará continuar las líneas ya establecidas por la anterior mesa de oficiales, "potenciando la vida de hermandad, fortaleciendo una hermandad cercana y acogedora, impulsando las obras sociales y engrandeciendo el patrimonio". Entre sus líneas electorales también se halla la celebración del 275 con actividades de toda índole, como una Misión en el Polígono Sur, donde ya trabaja la hermandad desde hace años, e incluso una peregrinación a Roma. También se buscará reconocer el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba o el crecimiento de la Sección Musical de Los Gitanos.