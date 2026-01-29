Carteles de la Feria de Abril: últimas puntadas

Los carteles de la temporada sevillana están a punto de horno.

La empresa Lances de Futuro está dando las últimas puntadas a las combinaciones de toros y toreros de su estreno al frente de la plaza de la Maestranza. El grueso del abono, las líneas generales de la temporada esbozada en los últimos días, se han mantenido más o menos intacto aunque ha habido algunas matizaciones, nombres que se han caído y otros que se habrían incorporado a algunas ternas que se encontraban en fase de ajuste o negociación.

Conviene recordar que el encaje maestro de Morante de la Puebla desatascó la confección de estos carteles que deben ser presentados el próximo 9 de febrero en una gala que se celebrará en el Cartuja Center. Ni que decir tiene que el genio cigarrero es la base indiscutible de un abono en el que ha apalabrado cuatro tardes ampliables a cinco. Cuatro compromisos torearán también Roca Rey además de Juan Ortega y Pablo Aguado. Los cimientos del serial se completan con los tres compromisos que asumirían Borja Jiménez, Escribano, Manzanares, Talavante y Daniel Luque.

En el capítulo de ausencias la más destacada sería la de Diego Ventura que no ha alcanzado un acuerdo con la empresa Lances de Futuro. Se echa especialmente en falta el nombre del diestro David Galván, que dejó un gran sabor de boca en la pasada Feria. Tampoco figurarían en la cartelería sevillana Sebastián Castella, Fernando Adrián o Paco Ureña.

El esquema de la temporada difiere ligeramente del que anunció José María Garzón en la rueda de prensa en la que avanzó las líneas maestras de su proyecto empresarial. No habrá festejo el viernes 10 de abril. Se desplazaría al martes 14 para adelantar el comienzo del ciclo continuado. Tampoco se ampliaría por ahora el metraje de la Feria de San Miguel tal y como se anunció el empresario sevillano en la misma rueda de prensa.

Los carteles, tomados de las webs especializadas Mundotoro y Aplausos no deben diferir demasiado de las siguientes combinaciones a falta del tramo de novilladas picadas. En cualquier caso las combinaciones carecen aún de oficialidad y podrían estar sujetas aún a modificaciones.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Domingo, 5 de abril. Domingo de Resurrección. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

PREFERIA

Sábado, 11 de abril. Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.

Domingo, 12 de abril. Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafa Serna y Molina.

CICLO CONTINUADO DE LA FERIA DE ABRIL

Martes, 14 de abril. Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte.

Miércoles, 15 de abril. Toros de Santiago Domecq para Manuel Escribano, Miguel Ángel Perera y Aarón Palacio.

Jueves, 16 de abril. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Viernes, 17 de abril. Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.

Sábado, 18 de abril. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano.

Domingo, 19 de abril. Toros de Capea para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes, 20 de abril. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Martes, 21 de abril. Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

Miércoles, 22 de abril. Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

Jueves, 23 de abril. Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

Viernes, 24 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Sábado, 25 de abril. Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido.

Domingo, 26 de abril. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

CORPUS

Jueves, 4 de junio. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

SAN MIGUEL

Viernes, 28 de septiembre. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Sábado, 29 de septiembre. Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado.

Domingo, 30 de septiembre. Toros de Garcigrande para Morante -si se decidiera torear en San Miguel- o un torero destacado del año además de Daniel Luque y Borja Jiménez.