La provincia de Sevilla calienta la pretemporada taurina

Mientras se conoce el encaje definitivo de los carteles de la Feria de Abril -la primera que se celebrará bajo la batuta de José María Garzón- se anuncian distintos festejos que animan la pretemporada en las principales plazas de toros de la provincia de Sevilla que se suman al festival, ya presentado, que se celebrará el próximo 28 de febrero en el Real Club Pineda.

Este mismo jueves se ha presentado en la clásica y muy taurina Venta Pazo el cartel de la corrida de toros que se celebrará el próximo 21 de febrero en Sanlúcar la Mayor. La terna reúne los nombres de Oliva Soto, Lama de Góngora y Juan Pedro García Calerito que estoquearán una corrida de José Luis Osborne. Este acto de presentación, que ha contado con la presencia de los protagonistas del evento ha sido respaldado por el diestro Fernando Cepeda y Antonio Ruiz Espartaco padre. El festejo, que se celebrará en el recinto portátil que se instale para la ocasión comenzará a las 16.30 horas.

También se ha presentado en los últimos días la corrida de rejones que servirá para celebrar el Día de Andalucía en el coqueto coso de Écija. El festejo, organizado por el empresario onubense Jorge Buendía, anuncia a los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens que se enfrentarán a un envío de Los Espartales. La corrida, que recupera la tradición taurina del 28 de febrero en la localidad, comienza a las 17 horas.

El 7 de marzo también habrá toros en la provincia. Será el turno de la plaza de Morón de la Frontera, gestionada por los hermanos Durán, que han preparado un cartel de espadas banderilleros conformado por Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano. Las reses pertenecen a la ganadería de Julio de la Puerta. Comienza a las 17 horas.