La borrasca 'Kristin' deja más de 400 incidencias en Sevilla y rachas de viento de hasta 99 km/h

El paso de la borrasca Kristin por Andalucía ha provocado una intensa jornada de incidencias, especialmente en la provincia de Sevilla, donde el servicio de emergencias EMA 112 ha gestionado un total de 425 avisos entre las 00:00 y las 12:30 horas de este miércoles. El balance, aunque elevado, se mantiene bajo control, sin víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Entre los sucesos más destacados, en la provincia de Sevilla se ha producido el desprendimiento parcial del techado del pabellón deportivo de Plaza Artena, en Alcalá del Río, así como la caída de parte del techo de un instituto en Lebrija. En ambos casos no se han registrado daños personales. Además, la Guardia Civil ha rescatado a un hombre que fue arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema, en el término municipal de Aznalcázar.

Por su parte, la incidencia más relevante en cuanto a daños personales se ha producido en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde un árbol se ha desplomado a primera hora de este miércoles en las inmediaciones del Centro de Diagnóstico y Tratamiento como consecuencia de las fuertes rachas de viento. El suceso ha provocado heridas leves a una mujer, en el que constituye el episodio más grave registrado hasta el momento durante el temporal en la provincia.

El incidente ha tenido lugar en pleno campus hospitalario, un espacio de tránsito constante de pacientes, personal sanitario y acompañantes, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en este tipo de entornos. Fuentes del centro han confirmado que la persona afectada no reviste gravedad y han lamentado "esta circunstancia sobrevenida", al tiempo que se procedía a la retirada del árbol caído.

A pesar de lo ocurrido, la actividad asistencial en las consultas del Centro de Diagnóstico y Tratamiento se mantiene con total normalidad. En el conjunto de Andalucía, hasta tres árboles han caído en distintos recintos hospitalarios a causa del temporal de viento, sin que se hayan producido consecuencias de mayor gravedad.

Y es que, el fuerte temporal de viento ha dejado rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora en varios municipios sevillanos. Los registros más extremos se han alcanzado en Fuentes de Andalucía, Osuna y Morón de la Frontera, con mediciones de entre 96 y 99 km/h. En Sevilla capital, el aeropuerto ha registrado rachas de hasta 93 km/h, mientras que en Carrión de los Céspedes se han alcanzado los 85 km/h.

Según el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la provincia vive un episodio “intenso pero controlado”, a pesar de los importantes daños materiales y de que se han producido algunas personas heridas de carácter leve. Toscano ha subrayado que “los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y equipos técnicos están plenamente operativos” y ha apelado a la ciudadanía a “mantener la tranquilidad y la precaución”, así como a informarse únicamente a través de canales oficiales, ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas se mantengan o incluso empeoren en los próximos días.

En la capital hispalense, el Ayuntamiento ha atendido hasta el mediodía un total de 200 incidencias, de las cuales alrededor de un centenar corresponden a caídas de árboles y grandes ramas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado en rueda de prensa de que la única vía que continúa cerrada al tráfico es la calle San Jacinto. El regidor ha explicado que la ciudad permanece en alerta naranja hasta las 15.00 horas y que, una vez superado ese horario, se mantendrá la situación de emergencia en fase 1 para garantizar la operatividad de todos los dispositivos municipales.

Esta medida implica que parques, instalaciones deportivas, el cementerio y los puntos limpios seguirán cerrados hasta que se completen las revisiones de seguridad. Sanz ha destacado la rápida actuación de los servicios municipales, que han permitido reabrir en tiempo récord vías principales como Torneo o La Palmera, y ha valorado positivamente el funcionamiento de los tanques de tormenta. En las labores de emergencia participan 80 bomberos, 50 patrulleros, más de 30 efectivos de Protección Civil, 300 trabajadores de Parques y Jardines, 70 empleados de Emasesa y la totalidad de la plantilla de Lipasam.

El temporal también ha afectado al transporte público y a la red viaria provincial. En el servicio de Cercanías, la línea C1 acumula retrasos de hasta 40 minutos por averías en la infraestructura, mientras que la C4 presenta demoras de entre 20 y 25 minutos. La línea C5, que sufrió incidencias en jornadas anteriores, ya ha normalizado su servicio. Los cortes de tensión en las catenarias han dificultado la operatividad ferroviaria en varios tramos, aunque el aeropuerto de Sevilla opera con normalidad, sin retrasos ni cancelaciones vinculadas al temporal.

En las carreteras, la situación es más compleja, con numerosas incidencias concentradas principalmente en vías secundarias, aunque también se han visto afectadas algunas principales como la A-92. A esta hora permanecen tres cortes totales: la N-630 a la altura de Salteras; la A-361 en Morón de la Frontera, por la caída de un árbol; y la SE-4104 en Alcolea del Río. Además, esta mañana se ha registrado un accidente de tráfico en la A-49 en el que se han visto implicados cuatro vehículos, junto a numerosos obstáculos en la calzada por ramas y arrastres.

El suministro eléctrico también se ha visto afectado, con unos 35.000 usuarios que continúan sin luz, especialmente en zonas rurales, aunque durante la mañana la cifra llegó a alcanzar los 55.000 afectados. La mejora parcial del tiempo ha permitido avanzar en las reparaciones y se espera una recuperación progresiva del servicio.

Por otro lado, todos los embalses de la provincia están realizando desembalses preventivos ante la previsión de nuevas lluvias. Toscano ha señalado especialmente la situación del embalse de la Torre del Águila, cuyos desembalses podrían afectar a municipios como El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Los Molares, así como a entornos de Guillena. Además, los cauces de los ríos Corbones, Genil, Huesna y Guadaíra se encuentran en nivel rojo. Por el momento no ha sido necesario desalojar a ninguna persona ni se han registrado afecciones directas a viviendas.

En cuanto a las precipitaciones, los mayores acumulados se han registrado en Cazalla de la Sierra, con 48,2 litros por metro cuadrado, y en Almadén de la Plata, con 46,2.