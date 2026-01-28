El Ayuntamiento de Sevilla atiende 200 incidencias por el fuerte viento

El Ayuntamiento de Sevilla ha atendido este martes hasta el mediodía un total de 200 incidencias, 100 de ellas referentes a caídas de árboles y grandes ramas, según ha destacado el alcalde José Luis Sanz durante una rueda de prensa. La única vía de la ciudad que sigue afectada es San Jacinto, que continúa cerrada al tráfico.

El regidor ha explicado que la ciudad sigue en alerta naranja hasta las 15:00 horas de este martes y que el Ayuntamiento mantendrá el aviso por emergencia en fase 1 una vez pase esta hora "para mantener todos los dispositivos municipales" activados y que se recupere "la normalidad lo antes posible". Esto significa que, a partir de las 15:00, los parques, las instalaciones deportivas, el cementerio y los puntos limpios mantendrán su clausura hasta que se revisen.

Sanz ha subrayado la rápida actuación de los servicios municipales que han conseguido en tiempo récord reabrir al tráfico grandes vías como Torneo o La Palmera. Los efectivos destinados a estas tareas son 80 bomberos, 50 patrulleros, más de 30 efectivos de protección civil 300 empleados de parques y jardines, 70 personas de Emasesa y toda la plantilla de Lipasam. El alcalde ha insistido en que todos están trabajando "a destajo" para recuperar la normalidad. Además, ha valorado que "los tanques de tormenta han funcionado a la perfección".

En cuanto a incidiencias, ha señalado que "ha habido daños materiales", pero "afortunadamente", tan solo ha habido una mujer herida de forma "leve" tras caer un árbol en el Hospital Virgen del Rocío. El ejemplar ha caído en las proximidades del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, que no ha visto afectado su funcionamiento.