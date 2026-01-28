El ciclo 'Letras en Sevilla' se aplaza al otoño

La Fundación Cajasol informó este miércoles que ha aceptado la propuesta de los organizadores del ciclo Letras en Sevilla, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, de aplazar al próximo otoño la celebración de la XI edición del ciclo, prevista en su inicio para la semana del 2 al 5 de febrero.

En los últimos días, diversos participantes inicialmente previstos, como el escritor David Uclés o el político Antonio Maíllo, habían comunicado su renuncia a formar pare del programa. "Esta circunstancia altera de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a Letras en Sevilla y que consideramos imprescindible para garantizar un debate cultural diverso y representativo", señalan desde la entidad en un comunicado.

Con el programa definitivo aún sin cerrar "por motivos ajenos tanto a Cajasol como a los organizadores, y a escasos días de su inauguración, las bajas sobrevenidas han derivado en unos problemas organizativos que constituyen un motivo razonable para pensar en el traslado de Letras en Sevilla al otoño, un margen de tiempo prudencial para poder rearmar el programa tal y como estaba concebido: encuentros con personalidades destacadas de la vida española, escritores e historiadores de prestigio, militares especializados y políticos de diversas tendencias ideológicas: un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual", apuntan desde la Fundación Cajasol.

Este organismo, prosigue la fundación en su nota, "mantiene desde hace décadas un firme compromiso con la reflexión cultural abierta, plural y respetuosa, así como con la representación de todas las sensibilidades, ideologías y perspectivas que conforman la sociedad española. Este espíritu de pluralidad es, y seguirá siendo, una seña de identidad de esta institución y un principio irrenunciable en todas las actividades que acogemos. La falta de garantías de mantener intactos estos valores es otro de los motivos valorados para reprogramar el ciclo en fechas venideras".

Letras en Sevilla quiere "mantener su posición de privilegio como espacio de debate y reflexión en un momento en el que el diálogo sosegado, el respeto a los valores democráticos y la convivencia son más necesarios que nunca. Es por tanto indudable la apuesta de la Fundación Cajasol por este ciclo de éxito, al que las figuras de Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han elevado a altas cotas de popularidad y prestigio", concluye el comunicado, en el que se agradece "la comprensión de participantes, colaboradores y público, y reafirma su compromiso con la cultura como lugar de encuentro, reflexión y convivencia".